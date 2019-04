Weitere Suchergebnisse zu "Brent Crude Rohöl ICE Rolling":

Linz (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreis hat seit November einen neuen Höchststand erreicht, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.



Die Nordseesorte-Brent sei auf 74 US-Dollar je Barrel (159 Liter) gestiegen. Eine Ursache sei die geplante Verschärfung der Iran-Sanktionen durch die USA. US-Präsident Donald Trump wolle Druck auf den Iran ausüben, um eine Neuverhandlung des von den USA gekündigten Atomabkommens zu erzwingen. Mit Anfang Mai ende eine sechsmonatige Ausnahmefrist, für die acht größten Ölimporteure des Iran. Sollten die Länder den Import nichtstoppen, würden ihnen Sanktionen aus den USA drohen. Die Lage am Ölmarkt sei ohnehin angespannt wegen Lieferausfällen aus den Krisenländern Venezuela und Libyen. Als Iran-Ersatz sollten laut Trump Saudi Arabien (größter Ölexporteur) und die Vereinigte Arabische Emirate einspringen. Ein steigender Rohölpreis könnte die globale Konjunktur weiter schwächen. (24.04.2019/ac/a/m)



