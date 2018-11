Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der vergangene Freitag war vermutlich nicht der optimale Zeitpunkt, um sich über nachlassendes Konjunkturwachstum zu sorgen, berichtet die Deutsche Bank AG in einer aktuellen Ausgabe " MÄRKTE am Morgen ".Was den Handel am Freitag besonders beschäftigt habe, sei gewesen, ob der abstürzende Ölpreis Vorbote einer kommenden konjunkturellen Schwächephase sei oder ob umgekehrt die Verlangsamung des Wachstumstempos auf den Ölpreis laste. Jedoch hätten nicht nur Ölpreis und Markit-Stimmung Konjunkturzweifel bei Akteuren aufkommen lassen. Globale Handelskonflikte, Brexit und andere politische Unsicherheiten hätten ebenfalls ihren Teil dazu beigetragen, Wachstumsskepsis hervorzurufen. Einen anderen, nicht unwesentlichen Beitrag dürfte auch die Zinsperspektive geleistet haben. Die Aussicht auf weitere Zinserhöhungen in den USA bis Ende nächsten Jahres und eine absehbare Zinswende in Europa würden Marktteilnehmern einen positiven Konjunkturausblick erschweren. Die negative Entwicklung der globalen Aktienmärkte im laufenden Jahr bestärke diese Annahme.#Im Gegensatz zu einigen Anleihemärkten und Hauptwährungen, die sich in großen Seitwärtsbewegungen befänden, würden Dividendentitel eine viel klarere Interpretation der Lage wiedergeben. Ungeklärt sei jedoch, ob die relativ geringe Volatilität von Euro und Dollar Gelassen- oder Unsicherheit des Handels darstelle. In Relation zum Euro habe am Freitag der US-Dollar vom kurzfristig operierenden Handel den Vorzug erhalten. Die verhältnismäßig schwachen Einkaufsmanager-Daten und Furcht vor einem möglichen Störfeuer durch den EU-Brexit-Sondergipfel hätten vor dem Wochenende zu Abgaben geführt. Immerhin habe sich der Euro noch oberhalb der Marke von 1,1310 EUR/USD (ISIN: EU0009652759, WKN: 965275) gehalten, was ihm weiterhin kurzfristige Stabilität beschere. (26.11.2018/ac/a/m)