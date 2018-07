Auf die Preise könnten die aktuellen Zahlen zur Entwicklung der Bohranlagen gewirkt haben. Daten der Ausrüsterfirma Baker Hughes würden zeigen, dass sich die Zahl der aktiven US-Bohrtürme bzw. -inseln zuletzt auf 861 Anlagen erhöht habe, nachdem sie in der Vorwoche noch rückläufig gewesen sei. Diese Daten würden somit auf eine moderate Ausweitung des Erdölangebots in den USA hindeuten. Glaube man den Plänen der US-Regierung, könnte ein gestiegenes Angebot künftig aber auch auf einen höheren US-Rohölbedarf stoßen. Demnach gebe es Pläne der Trump-Administration, die geplanten Effizienzanforderungen an die US-Autoindustrie wieder zurückzudrehen, was den Benzinbedarf in den USA um bis zu 500.000 Barrel pro Tag erhöhen könnte.



Auch der britische Mineralölkonzern BP (ISIN GB0007980591/ WKN 850517) schaue wieder stärker auf den US-Markt, konkret auf die amerikanischen Erdöl- und Erdgasvorkommen aus Schiefergestein. So sei in der vergangenen Woche bekannt geworden, dass sich das Unternehmen in einem Bieterwettkampf um die Erdöl- und Erdgasfelder sowie die Produktionsanlagen des Bergbaukonzerns BHP Billiton (ISIN GB0000566504/ WKN 908101) durchgesetzt habe. BP zahle hierfür mit USD 10,5 Mrd. einen durchaus nennenswerten Betrag. Es handle sich damit um den größten Zukauf seit knapp zwanzig Jahren.



Nach dem Untergang der Bohrplattform Deepwater Horizon im Golf von Mexiko im Jahr 2010 habe sich BP verstärkt aus dem US-Markt zurückgezogen. Nun wolle man offenkundig auch in den USA wieder stärker expandieren und mit der Übernahme den Rückstand zur Konkurrenz bei der Erschließung amerikanischer Shale-Vorkommen aufholen. (30.07.2018/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - In der vergangenen Woche präsentierte sich der Rohölmarkt uneinheitlich, so die Analysten der Nord LB.Der Preis für die Nordseemarke Brent habe im Wochenverlauf leicht zugelegt und sei um etwa 2% angestiegen. Entsprechend sei Brent am Freitag bei einem Preis von knapp unter USD 74 pro Barrel aus dem Handel gegangen. Auch zu Beginn der neuen Woche notiere Brent um die Marke von USD 74 pro Fass. Die US-Sorte WTI habe zuletzt zunächst seitwärts gehandelt, bevor zum Wochenschluss Druck auf die Notierungen gekommen sei und der Preis etwas nachgegeben habe. Am Freitag hätten die Notierungen zum Handelsschluss bei leicht unter USD 69 pro Fass gelegen.