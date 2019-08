Hannover (www.aktiencheck.de) - Über seinen Twitter-Account diktiert Donald Trump maßgeblich das Geschehen an den Märkten, so die Analysten der Nord LB.



Mit der Ankündigung über sein bevorzugtes Medium, die USA werde ab dem 1. September Zölle auf chinesische Importe im Wert von 300 Milliarden US-Dollar erheben, scheine der Handelskonflikt mit China neu entfacht. Die Antwort aus Peking sei bereits eindeutig - die chinesische Regierung drohe mit Gegenmaßnahmen. In diesem fragilen konjunkturellen Umfeld hätten die Ölmärkte mit einer deutlichen Bewegung gen Süden reagiert. In der Spitze habe der Ölpreis am späten Donnerstagabend mit acht Prozent seinen größten Tagesverlust seit 2015 hinnehmen müssen. Zum Wochenausklang hätten die Notierungen allerdings wieder Ihre Verluste etwas kompensieren können. Brent habe mit USD 62,16 rund 2% leichter als zur Vorwoche notiert.



Die einen steigenden Ölpreis unterstützenden Rahmenbedingungen hätten zu Beginn der letzten Woche noch die vorherrschenden Nachfragesorgen in den Hintergrund treten lassen. Das US-Energieministerium habe am Mittwochnachmittag eine unerwartet starke Reduktion der hiesigen Rohölvorräte um 8,5 Millionen Barrel vermeldet - der siebte Wochenrückgang in Folge. Es zeige sich, dass unter anderem der Lagerabbau in den vergangenen zwei Wochen nicht nur allein auf Sondereffekte hinsichtlich des Wirbelsturms im Golf von Mexiko zurückzuführen sei, da in der Folge einige Ölplattformen vorübergehend hätten geschlossen werden müssen. Mit dieser robusten US-Ölnachfrage schien vor Trumps erneuten Zollandrohungen die Angebotsentwicklung in den Fokus zu rücken, so die Analysten der Nord LB. Zumal die OPEC das globale Ölangebot weiterhin künstlich gering halte. Laut Bloomberg sei die tägliche OPEC-Produktion im aktuellen Berichtsmonat erstmalig seit Mai 2014 unter 30 Millionen Barrel gefallen. Angesichts der zusätzlich weiterhin angespannten Gemengelage in der wichtigsten Meerenge für Öltransporte im Persischen Golf, würden die Analysten aktuell trotz der vorherrschenden Risiken auf die Weltkonjunktur nicht von einem gravierenden Verfall des Ölpreises ausgehen. (05.08.2019/ac/a/m)





