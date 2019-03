Weitere Suchergebnisse zu "WTI Rohöl NYMEX Rolling":

Hannover (www.aktiencheck.de) - Nachdem in der jüngsten Vergangenheit vornehmlich die Preisunterstützung der Angebotsseite an den Ölmärkten den Ton angab, dominierten in den letzten Tagen wieder die globalen Konjunktursorgen, so die Analysten der NORD LB.



Nach einem zwischenzeitlichen neuen Jahreshoch bei über USD 68 pro Barrel Brent habe die Nordseesorte in der Folge ihre Gewinne abgegeben und die Vorwoche bei USD 66,40 pro Barrel geschlossen. Triebfeder sei am aktuellen Rand vornehmlich die Geldpolitik in den USA. Hier habe sich erstmals seit 2007 wieder eine inverse Zinsstrukturkurve ergeben, welche historisch gemeinhin als Vorbote einer drohenden Rezession gewertet werde. Gleichzeitig habe mit Deutschland auch die größte europäische Volkswirtschaft den tiefsten Stand des Einkaufsmanagerindizes im verarbeitenden Gewerbe seit über 6 Jahren vermeldet, sodass sich die Wolken am Konjunkturhorizont in Summe nochmals verdunkelt darstellen würden. An den Ölmärkten würden diese Konjunkturängste direkt auf die ohnehin bereits reduzierten Ölnachfragewachstumsaussichten durchschlagen und hätten die Preise belastet. Dass sich die Abschläge an den Ölmärkten dennoch in vergleichsweise engen Grenzen halten würden, liege indes an der weiterhin unterstützenden Angebotsseite. Zusätzlich zu der kürzlich erneut bestätigten Steuerungswilligkeit der OPEC+ und den laufenden Sanktionen gegen den Erdölexport des Irans und Venezuelas, habe die USA am Freitag die fünfte aufeinanderfolgende Woche mit rückläufigen Bohrturmzahlen vermeldet. Das erwartete US-Angebotswachstum dürfte sich somit im Jahresverlauf erneut reduzieren. Der Trendkanal der letzten Wochen bleibe damit nach Erachten der Analysten der NORD LB auch trotz der eingetrübten Nachfrageseite intakt. Die physikalischen Ölmärkte seioen größtenteils ausgeglichen. (25.03.2019/ac/a/m)