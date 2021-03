Weitere Suchergebnisse zu "Brent Crude Rohöl ICE Rolling":

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die starke Aufwertung des US-Dollars, die zum Rückgang des Währungspaares EUR/USD unter 1,19 und zur Abwertung der Antipoden-Währungen führte, führt auch zu deutlichen Rückgängen am Rohstoffmarkt, so die Experten von XTB.



Das Rohöl sei einer der schlechtesten Performer. Nach dem gestrigen erfolglosen Wiedereintritt in den Aufwärtstrendkanal stehe WTI heute unter starkem Druck. Aktuell nähere sich der Preis drei wichtigen Niveaus: 60 US-Dollar pro Barrel, 23,6% Fibonacci-Retracement der jüngsten Aufwärtsbewegung und SMA50. Sollte es zu einem Bruch darunter kommen, dann könnten sich die Rückgänge in Richtung 55 US-Dollar je Barrel vertiefen. Gelinge es den Käufern jedoch, die Abwärtsbewegung zu stoppen, könnte ein weiterer Impuls in Richtung der unteren Begrenzung des Aufwärtstrendkanals gestartet werden. (23.03.2021/ac/a/m)

