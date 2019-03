Hannover (www.aktiencheck.de) - Zu Wochenbeginn starteten die Kurse für Brent-Öl nahezu unverändert zum Vortag bei 67 USD bzw. 58 USD (WTI), so die Analysten der Nord LB.Der eingeschlagene Kurs sei laut saudischem Ölminister bei weitem noch nicht abgeschlossen, was den Bullen entsprechend Rückenwind gegeben habe. Somit würden sich die Anzeichen immer mehr verdichten, dass die OPEC ihr bis Mitte des Jahres befristetes Förderkürzungsprogramm bis voraussichtlich Ende des Jahres verlängern werde. Gleichwohl hätten die Vertreter der beiden anderen großen Förderländer, Russland und Irak, darauf hingewiesen, dass die auf dem Iran und Venezuela lastenden US-Sanktionen berücksichtigt werden sollten, weshalb sie sich bezüglich zusätzlicher Förderkürzungen eher zurückhaltend geäußert hätten.Die genannten Verknappungen des Ölangebots seitens der OPEC würden durch die Produktionsausweitungen im US-amerikanischen Schieferöl-Segment nur begrenzt kompensiert. Zudem verstetige sich der bestehende Trend, dass die globale Ölnachfrage hinter den Erwartungen bleibe und die Prognosen weiter nach unten angepasst werden müssten. Die Analysten könnten deshalb derzeit nicht erkennen, dass die Bullen den Bären deutlich überlegen seien, weshalb sie von einer Fortführung der Seitwärtsbewegung in leicht nördlicher Richtung ausgehen würden. Sollte allerdings der Trendkanal bei 68 USD nach oben ausbrechen, wäre dies als klares Kaufsignal zu deuten. (18.03.2019/ac/a/m)