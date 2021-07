Hannover (www.aktiencheck.de) - Die Ölpreise befanden sich vergangene Woche auf Achterbahnfahrt und pendelten im Zwei-Tage-Abstand zwischen 77 und 71 USD/b (Brent), so die Analysten der Nord LB.Erst einmal bleibe also alles beim Alten. Längerfristig deute sich aber ein Paradigmenwechsel an. Nicht nur die Vereinigten Arabischen Emirate hätten umfangreich in Exploration und Förderkapazitäten investiert. Beobachter würden davon ausgehen, dass das Emirat seine Produktion bis 2030 von 3,5 auf bis zu 5,0 Mio. b/d steigern könnte. Auch in Saudi-Arabien werde diskutiert, ob und wann man die Produktion auf 12 oder gar 13 Mio. b/d anheben könne; Russland investiere Milliarden in der Antarktis, um zwei Beispiele zu nennen. Gleichzeitig sei es zunehmend unstrittig, dass sich das erwartete Plateau oder gar Verbrauchsmaximum von Öl immer weiter in die Gegenwart verschiebe. Selbst wenn die Welt auch sehr langfristig noch (etwas) Öl brauchen werde, die Förderraten würden früher kleiner. Damit sinke der Wert der Ölreserven schon alleine, weil weiter in die Zukunft reichende Zahlungsströme stärker abgezinst würden.Verständlich, dass sich die Besitzer der großen Lagerstätten Gedanken machen würden, wie sie deren Wert erhalten könnten. Dazu positioniere man sich am besten so, dass möglichst viel in der Gegenwart gefördert werden könne. Auseinandersetzungen um die Quotenberechnung würden also zunehmen und härter werden. Zumindest in der mittleren Frist impliziere das Ölpreise, die näher als heute an ihren wahren Grenzkosten liegen würden. (12.07.2021/ac/a/m)