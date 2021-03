Hannover (www.aktiencheck.de) - Die Ereignisse der letzten Woche lassen sich so zusammenfassen: Die OPEC+ hat getagt, das Förderniveau nicht erhöht und alle waren überrascht, so die Analysten der NORD LB.Und dann sei da dieser kryptische Satz des saudischen Ölministers in einer anschließenden Presskonferenz gewesen: Man wolle das "Pulver trocken halten". Wofür eigentlich? Der Minister habe erklärt, man erwarte, dass sich die Schieferölproduzenten in den USA an ihre Ankündigungen halten würden, sich zukünftig auf die Profitabilität zu konzentrieren. Tatsächlich hätten sich die meisten dieser Unternehmen anlässlich ihrer Quartalsberichterstattung so geäußert. Man könne das also auch so interpretieren: Wenn ihr mitspielet, könnte ihr mitverdienen. Wenn nicht, könnten wir auch anders - das Geld dafür würden wir gerade einsammeln. Die Risiken für das Kartell seien dabei erheblich. Die höheren Ölpreise seien eine große Versuchung, mehr zu produzieren, nicht nur für die nordamerikanischen Unternehmen, auch für die verbündeten Produzenten. Beides laufe mittelfristig auf ein wieder niedriges Preisniveau hinaus. Die Ölpreisprognosen seien für dieses Jahr von allen Beobachtern drastisch nach oben korrigiert worden.Am Sonntag seien saudische Ölanlagen von jeminitischer Rebellen angegriffen worden. Die Schäden seien wohl gering, Beobachter würden jedoch bemerken, dass sich diese Angriffe in letzter Zeit häufen würden. Die Risikoaufschläge für Öl dürfte das erhöhen. Der Preis für Brent steige am Montag über 71 USD/b. (08.03.2021/ac/a/m)