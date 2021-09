Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Ölnotierungen konnten sich großenteils von der Augustschwäche erholen, so die Analysten der Helaba.



Das Tief habe am 23. August bei 64,60 USD/Barrel gelegen und inzwischen würden rund 10 USD mehr bezahlt. Dabei seien zum einen die zuletzt soliden Wirtschaftszahlen in China zu nennen, zum anderen habe sich die Erholung der europäischen und US-amerikanischen Industrieproduktion fortgesetzt. Robuste Stimmungsindikatoren würden darauf hinweisen, dass dies andauere. Dementsprechend habe die OPEC ihre globale Ölnachfrageerwartung um 1 Mio. Barrel/Tag angehoben. Die solide Nachfrage treffe aktuell auf OECD-weite Lagerbestände, die unterhalb des Fünf-Jahresdurchschnitts lägen. Dies gelte auch für die kommerziellen Lager in den USA. Alles in allem würden die Analysten ihre Erwartung bekräftigen, dass die Ölpreise noch ein leichtes Aufwärtspotenzial hätten, bevor dann eine Seitwärtsphase dominieren sollte. (Märkte und Trends September 2021) (24.09.2021/ac/a/m)

