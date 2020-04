Hannover (www.aktiencheck.de) - Anfang April verständigte sich die OPEC+ in Reaktion auf die coronabedingte Nachfrageschwäche auf die mit Abstand stärkste Fördermengenkürzung in der Geschichte des Ölkartells, so die Analysten der Nord LB.Die Leitsorte Brent habe in den letzten beiden Wochen wieder den Großteil ihrer zwischenzeitlichen Gewinne verloren und am Freitag bei USD 28,68 pro Fass (-11,6% auf Wochensicht) geschlossen. Der Markt bleibe in Anbetracht eines Nachfrageverlustes von geschätzten 20 bis 30 Mio. Barrel pro Tag in einem signifikanten Ungleichgewicht. Besonders dramatisch sei die Situation in den USA, wo die freien Kapazitäten im Zentrallager Cushing - dem Lieferort von WTI-Kontrakten - allmählich zur Neige gehen würden. Die WTI-Notierungen hätten hierauf bereits heftig reagiert und würden auch zum Beginn dieser Handelswoche weiter nachgeben. Terminkontrakte für den Folgemonat hätten zuletzt unterhalb von USD 15 pro Fass WTI gehandelt. Dieses Niveau sei letztmalig im Jahr 1999 erreicht worden.Sollten die Raffinerien ihren Öl-Durchsatz nicht zeitnah steigern, oder die lokale Produktion stärker als erwartet gedrosselt werden, seien bei knapp werdenden Lagermengen weitere Preisabschläge nicht unwahrscheinlich. Ähnliche Entwicklungen seien auch andernorts denkbar, auch wenn Saudi-Arabien und andere OPEC Staaten mit dem chartern ganzer Tankerflotten als schwimmende Zwischenlager über vergleichsweise längere Lagerreichweiten verfügen würden. Trotz des akuten Überangebots und der hohen Abwärtsrisiken im Ölpreis, basiere die vorsichtig optimistische Preisprognose der Analysten in der mittleren Frist im Wesentlichen auf der Erwartung einer langsamen Erholung der Ölnachfrage im Zuge sukzessiver Lockerungen internationaler Corona-Lock-downs im zweiten Halbjahr. (20.04.2020/ac/a/m)