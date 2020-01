In ihrem am Dienstag veröffentlichten Januarbericht erwarte die EIA einen stärkeren Zuwachs bei der Produktion von US-Rohöl als bis dato. Die US-Produktion habe 2019 einen neuen Rekord von 12,2 Mio. Fass pro Tag erreicht - ein Anstieg um 1,3 Mio. im Vergleich zum Vorjahr. Laut Angaben der Behörde solle die Förderung 2020 um 1,1 Mio. Fass pro Tag auf 13,3 Mio. wachsen. Die Ölnotierungen hätten diese Meldung negativ aufgefasst. Ähnliches sei im Januarbericht der IEA zu lesen gewesen.



Die Agentur bemerke, dass Im letzten Jahr die Ölproduzenten, die nicht zum OPEC-Kartell gehören würden, satte 2,0 Mio. Barrel pro Tag zusätzlich zum Ölangebot beigesteuert hätten. Das habe deutlich über der geschätzten Steigerung der Nachfrage um 1 Mio. Fass pro Tag gelegen. Die bisherigen Erwartungen auf der Nachfrageseite seien von den Flag-Ship-Berichten der EIA, OPEC und IEA im Wesentlichen bestätigt worden. Geschätzt werde ein Anstieg des weltweiten Ölverbrauchs 2020 um 1,0 bis 1,2 Mio. Fass pro Tag.



Die IEA habe die Prognosen zur Ölnachfrage unverändert gelassen. Nachdem die Organisation in der jüngsten Vergangenheit wiederholt ihre Prognosen nach unten korrigiert habe, sei nun diese Stabilität in der Prognose hervorzuheben. Eine Gegenüberstellung von erwartetem zusätzlichen Bedarf und Fördersteigerungen werde schnell deutlich, dass der Markt überversorgt sei. Allein das Produktionsplus in den USA decke das Wachstum voll.



Kürzungen bei der OPEC würden auf potenzielle Reserven hindeuten. Die IEA bemerke, dass derzeit vorstellbare geopolitische Risiken abgefedert werden könnten. Wahrscheinlich werde die OPEC in ihrem nächsten Treffen im März vor der Frage stehen, ob sie weitere Maßnahmen ergreifen müsse, um die Überversorgung in Grenzen zu halten. (20.01.2020/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Trotz einer Reihe von Meldungen, die üblicherweise zu Ausschlägen am Ölmarkt führen, gab es in der letzten Woche kaum Bewegung, so die Analysten der Nord LB.Der Preis der Sorte Brent habe im ruhigen Handel in der engen Spanne von 65,5 und 63,7 USD pro Fass geschwankt und zum Wochenschluss bei 64,59 USD pro Fass, also um etwas mehr als 1% unter dem Wert der Vorwoche gelegen. Die Monatsberichte von OPEC, IEA seien offenbar so interpretiert worden, dass genügend Ölangebot verfügbar sei, um Eventualitäten, die aus den aktuellen geopolitischen Spannungen folgen könnten, abzufedern. Der Markt sei zum gegenwärtigen Zeitpunkt gut mit Öl versorgt.