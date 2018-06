Die effektive Höhe der ab dem 1. Juli beginnenden Förderausweitung bleibe indes äußerst ungewiss und bewege sich je nach Marktbeobachter in einer Spanne zwischen 400 und 800 Tsd. Barrel effektiver täglicher Zusatzförderung. Ohne eine bekannte Verteilung der erlaubten Zusatzmengen zwischen den Mitgliedern - einige Afrikanische Staaten sowie der Irak, Iran und Venezuela würden aufgrund geringer/fehlender Zusatzkapazitäten, Sanktionen und der Venezuelanischen Krise keine (nennenswerten) effektiven Förderausweitungen generieren können - würden die Analysten analog eine graduelle effektive Produktionssteigerung deutlich unterhalb der Marke von einer Million Barrel täglich erwarten.



Im Rahmen der robusten globalen Nachfrage, der kurzfristigen Belastungen des US-Förderwachstums aufgrund mangelnder Pipelinekapazitäten, sowie der ungewissen Auswirkungsstärke der US-Sanktionen gegen den Iran - dieser erwarte keine Erteilung großvolumiger Waiver an seine Abnehmer durch die USA und befürchte Exporteinbußen jenseits der 1 Mio. Barrel pro Tag - würden die beschlossenen Produktionsanhebungen nach Einschätzung der Analysten nicht für eine signifikante Angebotsausweitung über die allgemeine Nachfrageentwicklung sorgen, womit die Analysten ihre Preisprognosen bestätigen würden.



Leichte Anpassungen würden die Analysten in der Bewertung der amerikanischen Leitsorte WTI sehen, deren Abschlag gegenüber dem Brent im Rahmen eines deutlichen Lagerbestandsabbaus sowie Produktionsproblemen in Kanada und der ersten Reduktion des US-Rig Counts seit zwölf Wochen (derzeit 862 aktive Rigs) innerhalb einer Woche deutlich abgeschmolzen sei und im Rahmen der nachfragestarken Driving Season in Nordamerika positive Unterstützung erfahren dürfte.



Zusammengenommen bleibe die Gesamtmarktlage durch die Produktionsmengenentscheidung der OPEC+ in seinen Grundzügen unverändert. Das Förderkartell behalte sein wirkungsstarkes Marksteuerungsinstrument bis zur nächsten ordentlichen Sitzung am 3. Dezember bei, die Angebots-Nachfrage Bilanz bleibe eng, das Risiko des US-Handelskonflikts mit China und Europa berge weiterhin das größte Abschlagspotenzial, geopolitische Risiken im Nahen und Mittleren Osten sowie die Stärke der Iran Sanktionen würden künftig unverändert Aufwärtspotenzial bergen. (25.06.2018/ac/a/m)





Das Abschlusskommuniqué des mit Hochspannung erwarteten OPEC+ Meetings am vergangenen Wochenende in Wien stößt an den Märkten auf ein gespaltenes Echo, so die Analysten der Nord LB.Nach im Vorfeld erhobenen Forderungen Russlands bezüglich einer Ausweitung um 1,5 Millionen Barrel pro Tag, sei mit dem Beschluss zu einer nominalen Förderausweitung von rund einer Million Barrel pro Tag zum Abbau der gegenwärtigen Quoten-Übererfüllung und zur Einhaltung der ursprünglich ab 2017 beschlossenen Fördermengen, ein gesichtswahrender Kompromiss für alle Beteiligten gefunden worden. Damit falle die Fördererhöhung etwas geringer aus als am Markt erwartet, woraufhin Brent und WTI am Freitag im Vergleich zum Tagestief am Vortag der OPEC Sitzung um rund 3,0% und 6,8% fester geschlossen hätten.