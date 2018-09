Hannover (www.aktiencheck.de) - Nach erneuten Kursgewinnen zum Start der vergangenen Handelswoche, tendierte die Leitsorte Brent in der zweiten Wochenhälfte seitwärts und schloss am Freitag bei USD 77,39 pro Barrel Brent um 2,2% fester als in der Vorwoche, so die Analysten der Nord LB.Ungeachtet dessen würden Importeure iranischen Öls bereits mit der Umlenkung der Importströme zugunsten anderer Exportnationen beginnen. Die iranischen Ölexporte würden in diesem Zuge auf Monatssicht einen Rückgang anzeigen. Ein deutlicher Anstieg der anderweitigen OPEC Produktion (insbes. Libyen und Irak) kompensiere jedoch über, sodass die Gesamtproduktion der OPEC ihren diesjährigen Höchststand bei rund 32,8 mbd erreiche. Ebenfalls verbesserte Produktionssignale würden aus der ersten Zunahme der US-Rig-Counts um 2 aktive Bohrtürme folgen, nachdem in den letzten drei Wochen teilweise deutliche Rückgänge in den Rig-Counts vermeldet worden seien.Andere preisbelastende Neuigkeiten würden indes aus China stammen, wo die Industrieproduktion im August mit der geringsten Rate seit über einem Jahr wachse und sich die Exportaufträge bereits im fünften Monat in Folge rückläufig verhalten würden. Die Sorge der Marktbeobachter vor einem verlangsamten Weltwirtschafts- und Ölkonsumwachstums im Rahmen der internationalen Handelskonflikte dürfte damit weiter geschürt werden. Insgesamt würden die Analysten im Zuge der Produktionsausweitungen innerhalb und außerhalb der OPEC (exklusive Iran und Venezuela) kurzfristig eher ein limitiertes Aufwärtspotenzial für den Ölpreis erwarten. Angebotsschocks sowie mögliche weitere Schritte in Richtung einer Eskalation in der Straße von Hormus würden jedoch unverändert großes Aufwärtspotenzial implizieren. (03.09.2018/ac/a/m)