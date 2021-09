Hannover (www.aktiencheck.de) - Nach einem beeindruckenden Lauf in der ersten Wochenhälfte, in dem es mit dem Ölpreis (Brent) von etwa 73 USD/b bis auf über 75,90 USD/b nach oben ging, kam die Dynamik gegen Ende der Woche zum Erliegen, so die Analysten der NORD LB.Global betrachtet scheine der Inflationsdruck aus steigenden Löhnen und Unordnung bei den Lieferketten noch nicht nachzulassen. Entsprechend würden die Akteure mit Unruhe auf das nächste Treffen der amerikanischen Zentralbank in dieser Woche blicken. Ein schnellerer Ausstieg aus der lockeren Geldpolitik sei nicht ausgeschlossen. Der Biden-Administration würden schwierige Mehrheitsverhältnisse im Kongress und Repräsentantenhaus Probleme bei der kurzfristig notwendigen Anhebung der Schuldenobergrenze sowie der Durchsetzung des 4 Bio. USD schweren Konjunkturprogramms bereiten.Auf der Angebotsseite des Ölmarktes würden die eher gemischte Nachrichten wenig helfen. So seien zwar die Lagerbestände weiter gefallen und China habe im August mehr Öl als in den letzten vier Monaten importiert. Kurzfristig preisbelastend könnte aber die sich beschleunigende Erholung der Förderung im Golf von Mexiko erweisen. Dort sei die Anzahl der aktiven Ölplattformen innerhalb einer Woche um 20 Prozentpunkte gestiegen, so dass nun wieder 80% des Niveaus von vor dem Wirbelsturm Ida erreicht werde. Längerfristig richte sich der Blick auf die Atomgespräche mit dem Iran. Die Führung des Landes habe ihr Interesse an einer schnellen Wiederaufnahme signalisiert und untermauere das mit einer Teilnahme an der aktuellen Sitzung der Atom-Aufsichtsbehörde IAE sowie einem Treffen ihres Außenministers mit seinem britischen Kollegen am Rande der morgen beginnenden UN-Vollversammlung. Insgesamt würden die Analysten der NORD LB den Ölpreis jedoch weiterhin bei 70 USD/b für gut unterstützt halten. (20.09.2021/ac/a/m)