Hannover (www.aktiencheck.de) - Erstmals seit dem Ausbruch des Coronavirus zum Jahresbeginn zeigten die globalen Leitsorten Brent und WTI in der Vorwoche eine freundliche Entwicklung, so die Analysten der NORD LB.So rechne die IEA für das erste Quartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum mit einer Kontraktion der Rohölnachfrage um rund 435 Tsd. Barrel pro Tag. Zum einen würden sich die Auswirkungen des Virus auf die Ölnachfrage damit deutlich stärker darstellen, als dies in den letzten Wochen von Marktbeobachtern erwartet worden sei. Zum anderen würde sich mit diesem Negativwachstum erstmalig seit der Finanzkrise im Jahr 2009 ein Nachfragerückgang auf Quartalsbasis einstellen. Bei aller Ungewissheit über Ausmaß und Dauer der Nachfragebelastungen sehe die OPEC auch für das zweite Quartal einen schwachen Ölkonsum sowie ein merkliches Überangebot von rund 570 Tsd. bpd voraus. Insbesondere in Asien mache sich das lokale Überangebotbereits deutlich bemerkbar. Nachdem chinesische Raffinerien ihren Durchsatz in Folge der geringeren Produktennachfrage reduziert hätten, habe zuletzt eine Reihe Ölkonzerne mit der Anmietung großer Rohöl-Lagerkapazitäten in Südkorea viel Aufsehen erregt. Zum aktuellen Status Quo sei damit zu rechnen, dass sich diese Lagerkapazitäten recht schnell mit überschüssigem Öl füllen würden.Als Indikation über die Lage der Konjunktur würden aktuell die Daten zur chinesischen Produktionstätigkeit mit Spannung erwartet. Diese dürften zwar schlecht ausfallen, es sei jedoch bei möglichen Überraschungen nach Oben oder Unten durchaus mit sprunghaften Auswirkungen auf die Ölpreise zu rechnen. Weiterhin würden zudem die Spekulationen über mögliche Anpassungen der Fördermengen derOPEC+ großen Einfluss auf die Ölnotierungen ausüben. Mit der Baisannahme einer Besserung an der Coronavirus-Front im weiteren Verlauf des ersten Halbjahrs, würden die Analysten der NORD LB die Ölpreise gegen die Marke von USD 60 tendieren sehen. (17.02.2020/ac/a/m)