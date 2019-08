Paris (www.aktiencheck.de) - Für den Ölpreis Brent ging es am Mittwoch schnell wieder nach unten, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Die Erholung des Vortages sei an der Hürde bei 61,28 USD abgebrochen worden.



Im Bereich des Aufwärtstrends der Vortage biete sich die Chance, die Erholung bald wieder aufzunehmen. Kursgewinne bis in den Bereich 61,28 USD könnten davon ausgehend folgen. Gelinge auch der Anstieg über diese Hürde, würde sich der Weg bis in den Bereich 62,90 USD öffnen. Abgaben unter 57,87 USD wären hingegen bärisch zu werten. Dann dürfte sich die Erholung der Vortage als bärische Flagge darstellen, was einen Rücklauf bis 55,86 USD einleiten könnte. (15.08.2019/ac/a/m)





