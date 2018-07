Weitere Suchergebnisse zu "WTI Rohöl NYMEX Rolling":

Paris (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreis konnte sich am Dienstag auf niedrigem Niveau fangen, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖl" der BNP Paribas hervorgeht.



Es sei dabei zu einem weiteren Rücksetzer zum längerfristigen Aufwärtstrend gekommen, bevor dort eine weitere Gegenbewegung eingesetzt habe.



Die Chance sei gegeben, eine Erholung bis in den Bereich der 75,08 USD zu durchlaufen. Davon ausgehend könnten die Bären dann wieder übernehmen, sodass sich Brent nochmals in Richtung 72,44 USD bewegen könnte. Darunter würden neue Verkaufssignale drohen. Gelinge hingegen ein Ausbruch über die 75,08 USD, biete sich ein neues Erholungssignal in Richtung 76,35 USD. (13.07.2018/ac/a/m)