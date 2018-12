Weitere Suchergebnisse zu "Brent Crude Rohöl ICE Rolling":

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Brent-Öl dürfte sich im Bereich um 60 USD stabilisieren und relativ zügig in Richtung 70 bis 75 USD erholen, so die Analysten der Helaba.



Sie würden hierbei allerdings unterstellen, dass keine nachhaltige Wachstumsschwäche eintritt und die Weltwirtschaft wieder an Fahrt aufnehme. Kurzfristig noch mögliche Angebotsüberhänge bei Mineralöl dürften bald wieder abnehmen. Der jüngste Beschluss von "OPEC and Friends" sei zwar schon signifikant, reiche aber nicht für einen deutlichen Preisanstieg, da er wahrscheinlich bestenfalls Angebot und Nachfrage ausgleichen werde. Positiv sei die Positionierung gegenüber Trump, der ja scheinbar als Wachstumstreiber einen Preis unter 50 USD haben möchte. Kurioserweise würde das ja auch den US-Produzenten zumindest mittelfristig eher schaden. Jetzt müsse wahrscheinlich im Frühjahr noch einmal nachgelegt werden. Immerhin sei die Talfahrt wohl inzwischen gestoppt, was angesichts des makroökonomischen und politischen Umfelds sowie der Entwicklung an den Finanzmärkten schon bemerkenswert sei. (14.12.2018/ac/a/m)