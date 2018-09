Xetra-Aktienkurs Rocket Internet-Aktie:

26,84 EUR +0,37% (19.09.2018, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Rocket Internet-Aktie:

28,26 EUR +5,21% (20.09.2018, 08:57)



ISIN Rocket Internet-Aktie:

DE000A12UKK6



WKN Rocket Internet-Aktie:

A12UKK



Ticker-Symbol Rocket Internet-Aktie:

RKET



Kurzprofil Rocket Internet SE:



Rocket Internet SE (ISIN: DE000A12UKK6, WKN: A12UKK, Ticker-Symbol: RKET) gründet Internetunternehmen und investiert in Unternehmen mit bewährten Internetgeschäftsmodellen, die es dann in neue, unterversorgte oder unerschlossene Märkte einführt. Rocket Internets Strategie ist es, diese Internetunternehmen zu skalieren und zu Marktführern auszubauen. Im Mittelpunkt der Tätigkeiten von Rocket Internet stehen bewährte Internetgeschäftsmodelle, welche die grundlegenden Bedürfnisse von Verbrauchern in den folgenden Bereichen erfüllen: Food & Groceries, Fashion, General Merchandise, Home & Living und Travel. Rocket Internet wurde im Jahr 2007 gegründet und beschäftigt in seinem Unternehmensnetzwerk heute über 36.000 Mitarbeiter in mehr als 110 Ländern auf sechs Kontinenten. Die Rocket Internet SE ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Weitere Informationen finden Sie unter www.rocket-internet.com. (20.09.2018/ac/a/d)



Paris (www.aktiencheck.de) - Rocket Internet könnte in den nächsten Tagen zulegen - ChartanalyseRocket Internet (ISIN: DE000A12UKK6, WKN: A12UKK, Ticker-Symbol: RKET) erreichte am 27. Juli 2018 ein Jahreshoch bei 31,34 EUR, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Danach habe die Aktie ein kleines Doppeltop ausgebildet. Am 14. September sei sie unter die Nackenlinie dieser Doppeltops bei 28,42 EUR gefallen. Vorgestern habe der Wert in einer schwachen Eröffnung bereits das Kursziel aus diesem Doppeltop erreicht. Zudem habe er damit in der Unterstützungszone zwischen 26,34 und 25,95 EUR aufgesetzt. Es sei nachfolgend zu einem bullischen Reversal gekommen. Gestern habe der im MDAX gelistete Wert das erreichte Niveau behauptet.Rocket Internet könnte in den nächsten Tagen zulegen. Ein Anstieg bis 28,42 EUR wäre das Mindestziel. Falls ein Ausbruch darüber gelinge, ergäbe sich weiteres Potenzial in Richtung 31,34 EUR. Sollte es aber zu einem Tagesschlusskurs unter der Unterstützung bei 25,95 EUR kommen, dann würden weitere Abgaben in Richtung 22,62 EUR drohen. (Analyse vom 20.09.2018)Börsenplätze Rocket Internet-Aktie: