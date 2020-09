Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Rocket Internet-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Rocket Internet-Aktie:

18,71 EUR -0,80% (02.09.2020, 15:58)



Tradegate-Aktienkurs Rocket Internet-Aktie:

18,71 EUR -0,48% (02.09.2020, 16:12)



ISIN Rocket Internet-Aktie:

DE000A12UKK6



WKN Rocket Internet-Aktie:

A12UKK



Ticker-Symbol Rocket Internet-Aktie:

RKET



Kurzprofil Rocket Internet SE:



Die Rocket Internet SE (ISIN: DE000A12UKK6, WKN: A12UKK, Ticker-Symbol: RKET) ist ein deutscher Internetinkubator, der Beteiligungen an verschiedenen Internet-Startups hält. Das Unternehmen geht die Beteiligungen in der Gründungsphase der jungen Firmen ein und stellt für sie verschiedene Infrastrukturdienstleistungen bereit. Dabei setzt Rocket Internet häufig auf Neugründungen von Unternehmen, die bereits ein internationales Vorbild aufweisen können. Die Beteiligungen werden verwaltet, zum Teil aber auch schon nach wenigen Jahren wieder abgestoßen. Zu den Firmen, die unter dem Dach von Rocket groß geworden sind, zählen unter anderem der Mode-Versandhändler Zalando, die Partnerbörse eDarling und die Möbel-Shops Westwing und Home24. Rocket Internet ist die führende E-Commerce-Plattform in Schwellenländern und hat das Ziel, die größte Internet-Plattform außerhalb der USA und Chinas zu werden. (02.09.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Rocket Internet-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Start-up-Schmiede Rocket Internet SE (ISIN: DE000A12UKK6, WKN: A12UKK, Ticker-Symbol: RKET) unter die Lupe.Die Start-up-Schmiede habe am Dienstag Pläne für einen Rückzug von der Börse gemeldet und den Investoren bereits ein konkretes Rückererwerbsangebot unterbreitet. Speziell bei Anlegern, die seit dem Börsengang dabei seien, sorge das für Empörung - für sie gehe das Kapitel Rocket Internet mit herben Verlusten zu Ende.Das IPO von Rocket im Oktober 2014 sei zu 42,50 Euro pro Aktie erfolgt. Zu diesem Kurs sei das Unternehmen an der Börse rund 6,7 Mrd. Euro wert gewesen. Wer damals eingestiegen sei, dürfte bei den gestern bekannt gegebenen Delisting-Plänen zumindest geschluckt haben: Magere 18,57 Euro biete Rocket Internet den Aktionären je Aktie - ein Abschlag von 56 Prozent auf den IPO-Kurs.Unter Aktionärsschützern und frühen Investoren sei die Empörung groß. Denn durch den selbstgewählten Börsenrückzug des Unternehmens seien Anleger nun gezwungen, ihre Buchverluste zu realisieren. Bei der außerordentlichen Hauptversammlung am 24. September gelte die Zustimmung zu dem Vorhaben als reine Formsache, denn alleine CEO Oliver Samwer und die Global Founders GmbH würden beinahe die erforderlichen 50 Prozent der Stimmrechte kontrollieren.Ansonsten sei das Delisting des MDAX-Unternehmens Rocket Internet kein allzu großer Verlust. Die Tage, in denen Rocket Internet erfolgreiche Unternehmen wie Zalando oder Delivery Hero gezüchtet und an die Börse gebracht habe, seien zuletzt ohnehin vorbei gewesen - die Pipeline leer, neue Investitionen Mangelware. Man habe mehr Kapital als Ideen, habe Samwer bereits 2019 eingeräumt.Das habe sich zuletzt auch im Aktienkurs widergespiegelt, der seit mehr als eineinhalb Jahren im Bereich zwischen 26 und 16 Euro seitwärts tendiere. Und ebenso im Rückerwerbsangebot: Bei den 18,57 Euro handle es sich um den volumengewichteten Durchschnittskurs der vergangenen sechs Monate - und damit um den gesetzlichen Mindestpreis für den Rückkauf.Bei der Rocket Internet-Aktie selbst ist die Messe gelesen. Zwar begrenze das Rückerwerbsangebot von 18,57 Euro das Risiko nach unten. Gleichzeitig sei jedoch auch nach oben der Deckel drauf. Möglich, dass die Start-up-Schmiede beim Angebot noch leicht nachbessere. Speziell für frühe Investoren macht ein Euro mehr oder weniger das Kraut aber auch nicht Fett, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". (Analyse vom 02.09.2020)