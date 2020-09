Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Rocket Internet-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Rocket Internet-Aktie:

18,61 EUR +0,05% (24.09.2020, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Rocket Internet-Aktie:

18,59 EUR -0,27% (24.09.2020, 18:13)



ISIN Rocket Internet-Aktie:

DE000A12UKK6



WKN Rocket Internet-Aktie:

A12UKK



Ticker-Symbol Rocket Internet-Aktie:

RKET



Kurzprofil Rocket Internet SE:



Die Rocket Internet SE (ISIN: DE000A12UKK6, WKN: A12UKK, Ticker-Symbol: RKET) ist ein deutscher Internetinkubator, der Beteiligungen an verschiedenen Internet-Startups hält. Das Unternehmen geht die Beteiligungen in der Gründungsphase der jungen Firmen ein und stellt für sie verschiedene Infrastrukturdienstleistungen bereit. Dabei setzt Rocket Internet häufig auf Neugründungen von Unternehmen, die bereits ein internationales Vorbild aufweisen können. Die Beteiligungen werden verwaltet, zum Teil aber auch schon nach wenigen Jahren wieder abgestoßen. Zu den Firmen, die unter dem Dach von Rocket groß geworden sind, zählen unter anderem der Mode-Versandhändler Zalando, die Partnerbörse eDarling und die Möbel-Shops Westwing und Home24. Rocket Internet ist die führende E-Commerce-Plattform in Schwellenländern und hat das Ziel, die größte Internet-Plattform außerhalb der USA und Chinas zu werden. (24.09.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Rocket Internet-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Rocket Internet SE (ISIN: DE000A12UKK6, WKN: A12UKK, Ticker-Symbol: RKET) unter die Lupe.Eine außerordentliche Hauptversammlung habe Rocket Internet am Donnerstag den Weg für den Rückzug von der Börse geebnet. Obwohl es im Vorfeld öffentlich Kritik am Rückerwerbsangebot gegeben habe, habe bei der virtuellen Veranstaltung eine große Mehrheit der Anteilseigner für die Delisting-Pläne gestimmt. Bereits im November könnte die Start-up-Schmiede von der Börse verschwinden.Nach sechs Jahren sei Schluss: Rocket Internet werde sich von der Börse zurückziehen. Bei einer außerordentlichen Hauptversammlung habe der Vorstand um CEO Oliver Samwer am Donnerstag von den Anlegern grünes Licht für die entsprechenden Pläne bekommen.Die Beschlüsse über eine Kapitalherabsetzung durch Einziehung von bis zu 69.447.991 zu erwerbender eigener Aktien sowie über die Erneuerung der Ermächtigung des Vorstands zum Rückerwerb und zur Verwendung von bis zu insgesamt zehn Prozent weiterer eigener Aktien seien mit einer Mehrheit von jeweils rund 81 Prozent gefasst worden, habe das Unternehmen am Donnerstag per DGAP-Meldung mitgeteilt.Der Rückkaufpreis liege einen Cent über dem gesetzlichen Mindestpreis - das habe zwischenzeitlich auch die BaFin bestätigt. Er liege jedoch fast 60 Prozent unter dem Kurs, zu dem Rocket 2014 erstmals an die Börse gekommen sei. Wer seitdem dabei sei, sei nun also gezwungen, Buchverluste zu realisieren.Die Zustimmung zu den Plänen habe im Vorfeld bereits als reine Formsache gegolten - schließlich kämen alleine CEO Samwer und seine Global Founders GmbH beinahe auf die erforderliche einfache Stimmenmehrheit. Dass die Annahmequote letztlich so viel höher ausgefallen sei, überrasche dann doch etwas.Auf die Rocket-Aktie habe all das kaum noch Auswirkungen - sie notiere am Tag der außerordentlichen HV nahezu unverändert. Das Rückkauf-Angebot von 18,57 Euro begrenze hier das Risiko nach unten, dämpfe gleichzeitig aber auch die Kursfantasie. Selbst wenn das Angebot noch geringfügig aufgestockt werden sollte, sind hier keine großen Sprünge mehr zu erwarten, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär" zur Rocket Internet-Aktie. (Analyse vom 24.09.2020)