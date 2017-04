Börsenplätze Rocket Internet-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Rocket Internet-Aktie:

15,965 EUR -0,99% (12.04.2017, 15:51)



Tradegate-Aktienkurs Rocket Internet-Aktie:

15,919 EUR -1,77% (12.04.2017, 16:04)



ISIN Rocket Internet-Aktie:

DE000A12UKK6



WKN Rocket Internet-Aktie:

A12UKK



Ticker-Symbol Rocket Internet-Aktie:

RKET



Kurzprofil Rocket Internet SE:



Rocket Internet SE (ISIN: DE000A12UKK6, WKN: A12UKK, Ticker-Symbol: RKET) gründet Internetunternehmen und investiert in Unternehmen mit bewährten Internetgeschäftsmodellen, die es dann in neue, unterversorgte oder unerschlossene Märkte einführt. Rocket Internets Strategie ist es, diese Internetunternehmen zu skalieren und zu Marktführern auszubauen. Im Mittelpunkt der Tätigkeiten von Rocket Internet stehen bewährte Internetgeschäftsmodelle, welche die grundlegenden Bedürfnisse von Verbrauchern in den folgenden Bereichen erfüllen: Food & Groceries, Fashion, General Merchandise, Home & Living und Travel. Rocket Internet wurde im Jahr 2007 gegründet und beschäftigt in seinem Unternehmensnetzwerk heute über 36.000 Mitarbeiter in mehr als 110 Ländern auf sechs Kontinenten. Die Rocket Internet SE ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Weitere Informationen finden Sie unter www.rocket-internet.com. (12.04.2017/ac/a/nw)







Berlin (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer JPMorgan Asset Management (UK) Ltd erhöht Netto-Leerverkaufsposition in Aktien der Rocket Internet AG signifikant:Die Finanzprofis von JPMorgan Asset Management (UK) Ltd verschärfen ihre Short-Attacke auf die Aktien der Startup-Schmiede Rocket Internet AG (ISIN: DE000A12UKK6, WKN: A12UKK, Ticker-Symbol: RKET).Die Leerverkäufer von JPMorgan Asset Management (UK) Ltd haben am 10.04.2017 ihr Shortposition von 0,50% auf 0,63% der Rocket Internet-Aktien angehoben.Derzeit halten die Leerverkäufer der Hedgefonds die folgenden Netto-Leerverkaufspositionen in den Aktien der Rocket Internet AG:0,61% Coatue Management, L.L.C. (16.03.2017)0,60% Hoplite Partners, L.P. (27.04.2016)0,49% Renaissance Technologies LLC (09.12.2016)0,49% Hoplite Capital Management L.P. (04.05.2016)Gesamte Netto-Leerverkaufspositionen in den Aktien der Rocket Internet AG: mindestens 2,82%