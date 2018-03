Tradegate-Aktienkurs Rocket Internet-Aktie:

Rocket Internet SE (ISIN: DE000A12UKK6, WKN: A12UKK, Ticker-Symbol: RKET) gründet Internetunternehmen und investiert in Unternehmen mit bewährten Internetgeschäftsmodellen, die es dann in neue, unterversorgte oder unerschlossene Märkte einführt. Rocket Internets Strategie ist es, diese Internetunternehmen zu skalieren und zu Marktführern auszubauen. Im Mittelpunkt der Tätigkeiten von Rocket Internet stehen bewährte Internetgeschäftsmodelle, welche die grundlegenden Bedürfnisse von Verbrauchern in den folgenden Bereichen erfüllen: Food & Groceries, Fashion, General Merchandise, Home & Living und Travel. Rocket Internet wurde im Jahr 2007 gegründet und beschäftigt in seinem Unternehmensnetzwerk heute über 36.000 Mitarbeiter in mehr als 110 Ländern auf sechs Kontinenten. Die Rocket Internet SE ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Weitere Informationen finden Sie unter www.rocket-internet.com. (20.03.2018/ac/a/nw)



Haar (www.aktiencheck.de) - Rocket Internet-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Internetinkubators Rocket Internet SE (ISIN: DE000A12UKK6, WKN: A12UKK, Ticker-Symbol: RKET) unter die Lupe.Beim Börsengang habe Rocket Internet bei über 40 Euro notiert. Die Aktienexperten seien damals gegenüber dem Papier sehr skeptisch gewesen. Im letzten Jahr hätten sie ihre Einschätzung zu Rocket Internet geändert und die Aktie bei Kursen von unter 18 Euro im März und Juli 2017 zum Kauf empfohlen. Damals habe die Firma fast auf dem Wert der Barbestände und liquiden Wertpapieren notiert. Der Großteil der Marktteilnehmer sei indes sehr zurückhaltend gewesen. Inzwischen habe sogar die Deutsche Bank das Coverage des Papiers wieder aufgenommen mit einer Kaufempfehlung und einem Kursziel von 31 Euro. Die Highlights (vor allem Delivery Hero) habe CEO Oliver Samwer an die Börse gebracht. Fraglich sei auch, was Samwer mit der Liquidität von fast 2 Mrd. Euro anstellen wolle. Der Einzug in den MDAX sei zunächst eine gute Möglichkeit Kasse zu machen und einen Gewinn von fast 50% mitzunehmen, so die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 20.03.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Rocket Internet-Aktie:25,62 EUR -0,70% (20.03.2018, 10:35)