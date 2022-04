Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Rock Tech Lithium Inc.:



Rock Tech Lithium Inc. (ISIN: CA77273P2017, WKN: A1XF0V, Ticker-Symbol: RJIB, TSX Venture-Symbol: RCK) ist eine kanadische Explorations-Gesellschaft mit Sitz in Vancouver/British Columbia. Ziel des Unternehmens ist es, Liegenschaften mit hohen Anteilen von Metallen, die für die Energiespeicherung (Batterien) bzw. den Bereich "e-mobility" benötigt werden, zu finden und zu entwickeln. (27.04.2022/ac/a/a)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - Rock Tech Lithium-Aktienanalyse von der Montega AG:Miguel Lago Mascato und Nicolas Gruschka, Analysten der Montega AG, raten in ihrer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Rock Tech Lithium Inc. (ISIN: CA77273P2017, WKN: A1XF0V, Ticker-Symbol: RJIB, TSX Venture-Symbol: RCK) weiterhin zu kaufen.Am vergangenen Freitag hätten die Aktienanalysten von der Montega AG einen Round Table mit Rock Tech Lithiums Chairman Dirk Harbecke veranstaltet. Die Präsentation habe tiefe Einblicke in den Lithiummarkt und die operative Situation von Rock Tech Lithium geliefert, die die Aktienanalysten von der Montega AG nachfolgend darstellen würden:Nach Aussage des Chairmans würden die Gespräche zur Vereinbarung von Lieferverträgen für Lithiumhydroxid (LiOH) wie geplant laufen. Die steigende Nachfrage nach dem für die E-Mobilität essenziellen Rohstoff und das dadurch erhöhte Marktpreisniveau für Lithium sollten nach Einschätzung der Aktienanalysten von der Montega AG die Position gegenüber OEMs verbessern. Auch wenn die Preisanstiege der vergangenen Wochen auf mehr als 80 Tsd. USD/t (ca. 101 Tsd. CAD/t) nach Einschätzung von Dirk Harbecke kein nachhaltiges Niveau darstellen würden, würden die Aktienanalysten von der Montega AG davon ausgehen, dass Rock Tech Lithium die erhöhten Marktpreise in den Verhandlungen zugutekämen. Hieraus könnten aus Sicht der Aktienanalysten von der Montega AG enorme Margeneffekte realisiert werden. Unsere Annahmen von in der Spitze 19,4 Tsd. CAD/t LiOH erscheinen daher aktuell konservativ, so die Aktienanalysten von der Montega AG. Die Aktienanalysten würden mit dem erfolgreichen Abschluss der Verhandlungen im Herbst 2022 rechnen und ihre Preisannahmen zunächst unverändert lassen.Zudem habe Rock Tech Lithium über den Fortschritt der Verhandlungen mit Fremdkapitalgebern für den FKAnteil der Converterfinanzierung informiert. Neben den namhaften Konsortialführern, mit denen man sich in fortgeschrittenen Gesprächen befinde, seien zusätzlich renommierte international tätige Geschäftsbanken involviert. Die Konditionen der Finanzierung würden auf ersten Umsätzen ab 2025 basieren im Vergleich zu von den Aktienanalysten von der Montega AG erwarteten Umsätzen ab 2024, um eventuelle Verzögerungen im Projektfortschritt abzufedern. Zudem befinde man sich in Gesprächen über eine staatliche Absicherung der Finanzierung in Form einer Landesbürgschaft, was nach Erachten der Aktienanalysten von der Montega AG die Erfolgsaussichten für einen Abschluss deutlich erhöhen würde.Ebenfalls positiv zeige sich die Entwicklung in Bezug auf den Bau des Converters in Guben (Brandenburg), wofür die Bestellung von wesentlichen Bauteilen im zweistelligen Millionen-Euro-Bereich bevorstehe. Dies würden die Aktienanalysten von der Montega AG als positives Vorzeichen für die erfolgreiche Umsetzung des Projektes werten.Die Erkenntnisse aus dem Round Table bestätigen wesentliche Prämissen unseres Bewertungsmodells, so die Aktienanalysten von der Montega AG. Die Aktienanalysten würden von wegweisendem Newsflow hinsichtlich des Abschlusses der Verhandlung von Abnahmeverträgen oder der Fremdfinanzierung des Converters vor allem im Verlauf der zweiten Jahreshälfte ausgehen.Miguel Lago Mascato und Nicolas Gruschka, Analysten der Montega AG, bestätigen die Empfehlung "kaufen" und das Kursziel von 9,50 CAD (Kanadischer Dollar) für die Rock Tech Lithium-Aktie. (Analyse vom 27.04.2022)