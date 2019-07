Auf Basis des aktuellen Kursniveaus vergeben Cosmin Filker und Marcel Goldmann, Aktienanalysten der GBC AG, weiterhin das Rating "kaufen" für die Rock Tech Lithium-Aktie. Sie würden die Gesellschaft mit ihrem umfangreichen Lithiumvorkommen sowie der in naher Zukunft angestrebten Produktionsaufnahme sehr gut positioniert sehen, um von dem erwarteten Durchbruch der E-Mobilität signifikant zu profitieren. Lithium als bedeutender Rohstoff für Batterien werde bei dem fortschreitenden Umbruch innerhalb der Automobilwelt hin zu Elektromobilität eine wichtige Rolle einnehmen. (Analyse vom 15.07.2019)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Rock Tech Lithium Inc.:



Rock Tech Lithium Inc. (ISIN: CA77273P2017, WKN: A1XF0V, Ticker-Symbol: RJIB, Nasdaq OTC-Symbol: RCKTF) ist eine kanadische Explorations-Gesellschaft mit Sitz in Vancouver/British Columbia. Ziel des Unternehmens ist es, Liegenschaften mit hohen Anteilen von Metallen, die für die Energiespeicherung (Batterien) bzw. den Bereich "e-mobility" benötigt werden, zu finden und zu entwickeln. (15.07.2019/ac/a/a)



Augsburg (www.aktiencheck.de) - Rock Tech Lithium-Aktienanalyse von der GBC AG:Cosmin Filker und Marcel Goldmann, Aktienanalysten der GBC AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der kanadischen Explorations-Gesellschaft Rock Tech Lithium Inc. (ISIN: CA77273P2017, WKN: A1XF0V, Ticker-Symbol: RJIB, Nasdaq OTC-Symbol: RCKTF).Der vor wenigen Jahren begonnene Elektroauto-Boom setze sich weiterhin fort. So seien im vergangenen Jahr laut einer Marktstudie des CAM erstmals weltweit 2,1 Mio. Elektrofahrzeuge abgesetzt worden. Als Haupttreiber für den globalen E-Mobility-Markt habe sich erneut die Absatzregion China erwiesen.Gemäß der Einschätzung der Analysten sei die weltweite Nachfrage nach Elektrofahrzeugen in 2018 vor allem durch das verbesserte Produktangebot der Automobilhersteller (Tesla Model 3 etc.) sowie durch günstigere Elektroautoanschaffungspreise angetrieben worden. Daneben hätten auch regulatorische Faktoren, wie bspw. Elektroautoabsatzquoten (China) oder staatliche Anreizsysteme (z.B. Kaufprämien, Steuervorteile), oder der Ausbau der Ladenetze die positive Marktentwicklung beflügelt.Für das Jahr 2019 rechne das Automobilforschungsinstitut CAM mit einem weltweiten Absatz von 2,7 Mio. verkauften E-Autos, was einem Wachstumssprung im Vergleich zum Vorjahr von 40,0% entspreche.Marktexperten würden ab dem Jahr 2020 aufgrund einer erwarteten breiten Elektroauto-Produktoffensive der (führenden) globalen Automobilhersteller sowie einer verbesserten Ladeinfrastruktur mit einem weltweit stark ansteigenden Elektroautomarkt rechnen. Der von den Automobilherstellern geplante deutliche Ausbau des Elektroautoproduktangebots sei auch bedingt durch die zukünftig geltenden strengeren Emissionsvorgaben (Autoflottenemissionsquoten) der EU. Bei einer Verletzung dieser EU-Vorgaben würden den Fahrzeugherstellern empfindliche Strafen drohen, die zugleich zu einem möglichen Imageschaden führen könnten. Nach Schätzungen der Automobilexperten des CAM könnten bereits in 2025 weltweit 11 Mio. (pessimistisches Szenario) oder gar 23 Mio. (optimistisches Szenario) Elektrofahrzeuge neu zugelassen werden.Rock Tech habe sich in der jüngsten Vergangenheit hauptsächlich mit dem Ausbau ihrer Ressoucenbasis im Bereich ihres Kernassets Georgia Lake beschäftigt. Im Zuge dessen hätten durch neue Bohrungen sowie Explorationsarbeiten die lithiumhaltigen Ressourcen auf rund 13,3 Mio. Tonnen erweitert werden können (gemäß NI-43-101 konformer Ressourcenschätzung). Hierdurch habe aus Sicht der Analysten auch eine "kritische Größe" zum wirtschaftlichen Abbau des Rohstoffs Lithium erreicht werden können. Hierauf würden auch die Ergebnisse der durch Rohstoffexperten erstellten ersten Wirtschaftlichkeitsstudie bzw. wirtschaftlichen Erstbewertung (PEA-Studie) des Kernassets hindeuten. Diese bewerte die Hauptzone des Kernprojektes Georgia Lake mit rund 312,0 Mio. CAD (Kapitalwert (NPV)) sowie einem internen Zinsfuß (IRR) von 62,2%.Nach diesen bedeutenden strategischen Schritten arbeite die Gesellschaft weiterhin an der Erschließung ihres Hauptassets Georgia Lake (Kanada) und plane hierbei in naher Zukunft (2021) in Produktion gehen zu können. Um dies auch erreichen zu können, habe das Unternehmen verschiedene Prozesse, wie bspw. Genehmigungsverfahren oder Studien angestoßen. Im kommenden Jahr solle bereits der Aufbau der Produktionsanlage beginnen. Um die weiteren Schritte auf dem Weg zur Produktionsaufnahme auch umsetzen zu können, habe die Gesellschaft Anfang des Jahres eine Kapitalerhöhung im Volumen von 0,70 Mio. USD (Bruttoemissionserlös) durchgeführt. Die Analysten würden in naher Zukunft mit weiteren Finanzierungsmaßnahmen rechnen, da diese notwendig seien, um die geplante Produktionsaufnahme (Wirtschaftlichkeitsstudie, Produktionsanlage etc.) auch realisieren zu können.Vor dem Hintergrund der Entwicklungen im E-Mobility- und dem Lithium-Sektor sowie der vorhanden NI-konformen Ressourcenbasis hätten die Analysten Rock Tech mithilfe ihres DCF-Bewertungsmodells bewertet und einen fairen Wert von 4,26 CAD bzw. 2,90 Euro je Aktie ermittelt (zuvor: 4,05 CAD bzw. 2,71 € Euro je Aktie). Ihre Kurszielerhöhung resultiere insbesondere aus dem sog. Roll-Over-Effekt (Kurszielbasis nun auf das darauffolgende Geschäftsjahr 2020).