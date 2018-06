Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Rock Tech Lithium Inc.:



Rock Tech Lithium Inc. (ISIN: CA77273P2017, WKN: A1XF0V, Ticker-Symbol: RJIB, Nasdaq OTC-Symbol: RCKTF) ist eine kanadische Explorations-Gesellschaft mit Sitz in Vancouver/British Columbia. Ziel des Unternehmens ist es, Liegenschaften mit hohen Anteilen von Metallen, die für die Energiespeicherung (Batterien) bzw. den Bereich "e-mobility" benötigt werden, zu finden und zu entwickeln. (28.06.2018/ac/a/a)



Augsburg (www.aktiencheck.de) - Rock Tech Lithium-Aktienanalyse von der GBC AG:Cosmin Filker und Marcel Goldmann, Aktienanalysten der GBC AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der kanadischen Explorations-Gesellschaft Rock Tech Lithium Inc. (ISIN: CA77273P2017, WKN: A1XF0V, Ticker-Symbol: RJIB, Nasdaq OTC-Symbol: RCKTF).Rock Tech Lithium Inc. (Rock Tech) habe am 20. März 2018 bekannt geben, das die Gesellschaft das Unternehmen DMT GmbH & Co. KG ("DMT"), welches zur deutschen Zertifizierungsstelle TÜV NORD GROUP gehöre, für die nächsten Schritte (Bewertung der Ressourcen, PEA etc.) bei der Erschließung ihres Lithiumprojekts Georgia Lake beauftragt habe. Laut Unternehmensangaben besitze DMT ein umfassendes Leistungsangebot, wie etwa in den Bereichen Rohstoffdefinition, Bergbau, Verarbeitung, technische Planung und Geotechnik. Zudem verfüge dieser namhafte Bergbaudienstleister über ein kompetentes Personal, das weltweite Projekterfahrung und fundierte Kenntnisse der internationalen ökologischen, technischen und finanziellen Anforderungen für die Bewertung von Mineralprojekten habe.DMT solle im Rahmen des Projekterschließungsplans den weiteren Ausbau des Kernassets Georgia Lake unterstützen. Dieser Partner habe in den vergangenen Monaten eine Überarbeitung der bestehenden NI-43-101-konformen Ressourcenschätzung, welche in 2012 veröffentlicht worden sei, vorgenommen und hierbei auch alle Arbeiten berücksichtigt, die Rock Tech in den vergangenen 18 Monaten vorgenommen habe. Am 27.06.2018 habe Rock Tech das Ergebnis dieser Ressourcenprüfung veröffentlicht. So habe das neue NI-43-101-konforme Gutachten mit erwarteten 13,29 Mio. Tonnen lithiumhaltigen Gesteins eine deutliche Ausweitung des bisher geschätzten Vorkommens (zuvor: 9,50 Mio. Tonnen), sowie eine Anpassung der Ressourcenkategorien ergeben.Laut dem neuen Ressourcenupdate durch DMT verfüge die Gesellschaft erstmals über Measured Ressourcen. Die Experten würden nun auf Basis ihrer umfangreichen Untersuchungen von 1,89 Mio. Tonnen (1,04%) an "Measured Ressourcen", 4,68 Mio. Tonnen (1,00%) an "Indicated Ressourcen" sowie von 6,72 Mio. Tonnen (1,16%) an "Inferred Ressourcen" ausgehen. Dies entspreche einem Äquivalent von rund 145.000 Tonnen Lithiumoxid (zuvor: ca. 98.000 Tonnen Li2O) bzw. 360.000 Tonnen Lithium-KarbonatÄquivalent (LCE). Zur Einordnung: Damit könnten die Batterien von über 7,0 Millionen Tesla Model S hergestellt werden.Vor dem Hintergrund des neuen NI-konformen Gutachtes durch DMT, hätten auch die Analysten ihre Annahmen bzw. Schätzungen für unser DCF-Bewertungsmodell angepasst. Auf Basis des nun insgesamt größeren Lithiumvorkommens sowie den verbesserten Ressourcenkategorien betrage gemäß ihrem Bewertungsmodell der faire Wert aktuell 4,00 CAD bzw. 2,56 Euro je Aktie. Im Vergleich zu ihrer bisherigen Einschätzung (zuvor: 2,15 CAD bzw. 1,47 Euro je Aktie) habe sich damit der faire Wert je Aktie massiv erhöht. In ihrer neuen Bewertung seien ebenfalls mögliche Verwässerungseffekte aus Warrants und Optionen berücksichtigt.Vor dem Hintergrund des aktuellen Kursniveaus sehen Cosmin Filker und Marcel Goldmann, Aktienanalysten der GBC AG, weiterhin ein sehr hohes Kurspotenzial und bestätigen ihr "kaufen"-Rating für die Rock Tech Lithium-Aktie. (Analyse vom 28.06.2018)