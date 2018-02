Tradegate-Aktienkurs Rock Tech Lithium-Aktie:

Kurzprofil Rock Tech Lithium Inc.:



Rock Tech Lithium Inc. (ISIN: CA77273P2017, WKN: A1XF0V, Ticker-Symbol: RJIB, Nasdaq OTC-Symbol: RCKTF) ist eine kanadische Explorations-Gesellschaft mit Sitz in Vancouver/British Columbia. Ziel des Unternehmens ist es, Liegenschaften mit hohen Anteilen von Metallen, die für die Energiespeicherung (Batterien) bzw. den Bereich "e-mobility" benötigt werden, zu finden und zu entwickeln. (07.02.2018/ac/a/a)



Berlin (www.aktiencheck.de) - Rock Tech Lithium-Aktienanalyse von Aktienanalyst Simon Scholes von First Berlin:Simon Scholes, Aktienanalyst von First Berlin, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der kanadischen Explorations-Gesellschaft Rock Tech Lithium Inc. (ISIN: CA77273P2017, WKN: A1XF0V, Ticker-Symbol: RJIB, Nasdaq OTC-Symbol: RCKTF) und erhöht das Kursziel von CAD 1,50 auf CAD 2,10.Eine Welle von Regierungsverordnungen und Elektrifizierungsankündigungen von Automobilherstellern habe seit Ende Juni 2017 zu einem durchschnittlichen Anstieg der Aktienkurse von Rock Tech Lithium (RCK) und seiner Vergleichsunternehmen (Critical Elements, Frontier Lithium, Nemaska, Sayona Mining) um 92% geführt. In den vergangenen sieben Monaten seien auch verstärkt Equity-, Projektfinanzierungs- und M&A-Geschäfte im Lithiumsektor abgeschlossen worden. Scholes gehe davon aus, dass sich diese Aktivität im Jahr 2018 beschleunigen werde, da der strategische Wert der verbleibenden unabhängigen Projekte wie RCK an Bedeutung gewinne, und die Energiespeicherung zur weiteren wichtigen Quelle der Lithiumnachfrage werde.Vor kurzem veröffentlichte Ergebnisse von Bohrungen, Erkundungen und Schlitzproben würden darauf schließen lassen, dass RCK auf gutem Weg sei, das Ziel des Analysten von NI 43-101-konformen 15,8 Mio. Tonnen Erz (163.000 Tonnen Li2O in situ) zu erreichen. Das positive Marktumfeld deute darauf hin, dass RCK die aktuell angepasste Unternehmensbewertung von CAD 477 pro Tonne In-situ-Li2O zumindest halten könne. Die Bewertung des Analysten basiere auf dem Produkt dieser Zahl und seinem Explorationsziel. Nach der Verwässerung für bestehende Optionsscheine und ausstehende Optionen sehe der Analyst nun den fairen Wert der Aktie bei CAD 2,10 (vorher: CAD 1,50).Börsenplätze Rock Tech Lithium-Aktie:Börse Frankfurt-Aktienkurs Rock Tech Lithium-Aktie:0,975 EUR +4,84% (07.02.2018, 09:14)