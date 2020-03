Börsenplätze Roche-Genussschein:



L&S-Kurs Roche-Genussschein:

305,20 EUR +4,81% (03.03.2020, 13:01)



SIX Swiss Exchange-Kurs Roche-Genussschein:

324,30 CHF +3,05% (03.03.2020, 13:09)



ISIN Roche-Genussschein:

CH0012032048



WKN Roche-Genussschein:

855167



Ticker-Symbol Roche-Genussschein:

RHO5



Kurzprofil Roche:



Roche (ISIN: CH0012032048, WKN: 855167, Ticker-Symbol: RHO5) mit Hauptsitz in Basel, Schweiz, ist ein globales Unternehmen mit Vorreiterrolle in der Erforschung und Entwicklung von Medikamenten und Diagnostika. Dank der Kombination von Pharma und Diagnostika unter einem Dach ist Roche führend in der personalisierten Medizin. Roche ist das größte Biotech-Unternehmen weltweit mit differenzierten Medikamenten für die Onkologie, Immunologie, Infektionskrankheiten, Augenheilkunde und Erkrankungen des Zentralnervensystems sowie auch der bedeutendste Anbieter von In-vitro-Diagnostika und gewebebasierten Krebstests und ein Pionier im Diabetesmanagement.



Seit der Gründung im Jahr 1896 erforscht Roche bessere Wege, um Krankheiten zu verhindern, zu erkennen und zu behandeln und leistet einen nachhaltigen Beitrag zur gesellschaftlichen Entwicklung. Zum Ziel des Unternehmens gehört es durch Kooperationen mit allen relevanten Partnern den Zugang von Patienten zu medizinischen Innovationen zu verbessern. Auf der Liste der unentbehrlichen Arzneimittel der Weltgesundheitsorganisation stehen heute mehr als 30 von Roche entwickelte Medikamente, darunter lebensrettende Antibiotika, Malariamittel und Krebsmedikamente. Ausgezeichnet wurde Roche zudem bereits das elfte Jahr in Folge als eines der nachhaltigsten Unternehmen innerhalb der Pharmabranche im Dow Jones Sustainability Index (DJSI). (03.03.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Roche-Analyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Analyse den Genussschein des Schweizer Pharmagiganten Roche AG (ISIN: CH0012032048, WKN: 855167, Ticker-Symbol: RHO5, SIX Swiss Ex: ROG) unter die Lupe.Am heutigen Dienstag könne das Schweizer Pharma-Unternehmen Roche wieder einmal mit positiven News punkten. Die US-Gesundheitsbehörde FDA zeige sich von den bisherigen Studiendaten zu Roches Esbriet überzeugt. Wie der Konzern am Dienstag mitgeteilt habe, habe die Behörde dem Mittel den Status "Therapiedurchbruch" erteilt. Konkret gehe es um den Einsatz bei Patienten, die an bestimmten Form von Lungenerkrankung leiden würden.Die FDA habe den Status für Esbriet zur Behandlung von Erwachsenen mit nicht klassifizierbarer interstitieller Lungenerkrankung (uILD) vergeben. Die Auszeichnung sei auf Grundlage von Daten aus einer Phase-2-Studie erteilt worden, in der die Wirksamkeit und Sicherheit von Esbriet bei uILD untersucht worden sei.ILD sei laut Mitteilung ein Begriff, der eine vielfältige Gruppe von mehr als 200 Arten seltener Lungenkrankheiten beschreibe. Obwohl die ILDs den Angaben zufolge ähnliche Merkmale wie Husten und Kurzatmigkeit aufweisen würden, habe jede ILD unterschiedliche Ursachen, Behandlungsansätze und Aussichten. Ungefähr zehn Prozent der Menschen, die mit einer von einem multidisziplinären Team begutachteten ILD leben würden, könne demnach selbst nach einer gründlichen Untersuchung keine definitive Diagnose gestellt werden, und in diesen Fällen würden die Patienten in die Kategorie UILD eingeteilt."Der Aktionär" zählt den Konzern ganz klar weiter zu seinen Pharma-Favoriten, so Marion Schlegel. Nicht zu verachten sei außerdem die Dividendenstärke des Titels. Derzeit betrage die Dividendenrendite 2,7 Prozent. (Analyse vom 03.03.2020)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link