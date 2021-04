Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



279,60 EUR -0,23% (23.04.2021, 13:47)



310,20 CHF -0,85% (23.04.2021, 14:05)



CH0012032048



855167



RHO5



Roche (ISIN: CH0012032048, WKN: 855167, Ticker-Symbol: RHO5, SIX Swiss Ex: ROG) mit Hauptsitz in Basel, Schweiz, ist ein globales Unternehmen mit Vorreiterrolle in der Erforschung und Entwicklung von Medikamenten und Diagnostika. Dank der Kombination von Pharma und Diagnostika unter einem Dach ist Roche führend in der personalisierten Medizin. Roche ist das größte Biotech-Unternehmen weltweit mit differenzierten Medikamenten für die Onkologie, Immunologie, Infektionskrankheiten, Augenheilkunde und Erkrankungen des Zentralnervensystems sowie auch der bedeutendste Anbieter von In-vitro-Diagnostika und gewebebasierten Krebstests und ein Pionier im Diabetesmanagement.



Seit der Gründung im Jahr 1896 erforscht Roche bessere Wege, um Krankheiten zu verhindern, zu erkennen und zu behandeln und leistet einen nachhaltigen Beitrag zur gesellschaftlichen Entwicklung. Zum Ziel des Unternehmens gehört es durch Kooperationen mit allen relevanten Partnern den Zugang von Patienten zu medizinischen Innovationen zu verbessern. Auf der Liste der unentbehrlichen Arzneimittel der Weltgesundheitsorganisation stehen heute mehr als 30 von Roche entwickelte Medikamente, darunter lebensrettende Antibiotika, Malariamittel und Krebsmedikamente. Ausgezeichnet wurde Roche zudem bereits das elfte Jahr in Folge als eines der nachhaltigsten Unternehmen innerhalb der Pharmabranche im Dow Jones Sustainability Index (DJSI). (23.04.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Roche-Analyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Analyse den Genussschein des Pharmakonzerns Roche AG (ISIN: CH0012032048, WKN: 855167, Ticker-Symbol: RHO5, SIX Swiss Ex: ROG) unter die Lupe.Der Schweizer Pharmakonzern Roche habe in den USA von der Aufsichtsbehörde FDA die Zulassung für einen Krebs-Prognosetest erhalten. Bei dem Test (VENTANA MMR RxDx) handle es sich um die erste Begleitdiagnostik, die Endometriumkrebspatientinnen identifiziere, die für eine sogenannte Anti-PD1-Immuntherapie in Frage kämen, habe Roche am Freitag in Basel mitgeteilt.Endometriumkrebs, eine Krebserkrankung der Gebärmutterschleimhaut, sei laut Roche die häufigste gynäkologische Krebsart in den USA und die vierthäufigste Krebsart bei Frauen in Nordamerika. Insgesamt würden weltweit 90.000 Frauen an dieser Krebsart zu Tode kommen. Und leider gebe es erst begrenzte Behandlungsmöglichkeiten für Frauen, deren Erkrankung während oder nach einer Erstlinientherapie fortschreite.Vor Kurzem habe Roche die Zahlen für das erste Quartal vorgelegt. Diese seien im Rahmen der Erwartungen ausgefallen, besonders stark sei aber das Geschäft mit Covid-19-Tests verlaufen. Die Analysten seien sich derweil uneinig, was die weitere Entwicklung der Aktie angehe.Die US-Bank J.P. Morgan habe die Einstufung für Roche auf "neutral" mit einem Kursziel von 310 Franken belassen. Das Wachstum des Pharmakonzerns dürfte sich im kommenden Jahr eher verhalten gestalten, auch im Fall von weniger Gegenwind durch die Corona-Krise, so Analyst Richard Vosser in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das gelte auch, wenn die aktuellen Belastungen nachließen.Roche habe in den vergangenen Tagen zulegen und dabei auch die wichtige 200-Tage-Linie übertreffen können. Zuletzt habe das Papier jedoch wieder Federn lassen müssen. Nun gelte es, die 200-Tage-Linie erfolgreich zu verteidigen. Nicht zu verachten weiterhin: die starke Dividendenrendite von derzeit 3,0 Prozent. (Analyse vom 23.04.2021)Mit Material von dpa-AFX