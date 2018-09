Xetra-Aktienkurs Roche-Aktie:

Roche (ISIN: CH0012032113, WKN: 851311, Ticker-Symbol: RHO, SIX Swiss Ex: RO, Nasdaq OTC-Symbol: RHHBF) mit Hauptsitz in Basel, Schweiz, ist eines der führenden Unternehmen im forschungsorientierten Gesundheitswesen. Es vereint die Stärken der beiden Geschäftsbereiche Pharma und Diagnostics und entwickelt als weltweit größtes Biotech-Unternehmen differenzierte Medikamente für die Onkologie, Immunologie, Infektionskrankheiten, Augenheilkunde und Neurowissenschaften. Roche ist auch der weltweit bedeutendste Anbieter von Produkten der In-vitro-Diagnostik und gewebebasierten Krebstests und ein Pionier im Diabetesmanagement. Medikamente und Diagnostika, welche die Gesundheit, die Lebensqualität und die Überlebenschancen von Patienten entscheidend verbessern, sind Ziel der Personalisierten Medizin, einem zentralen strategischen Ansatz von Roche.



Seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 1896 hat Roche über einen Zeitraum von mehr als hundert Jahren wichtige Beiträge zur Gesundheit in der Welt geleistet. Auf der Liste der unentbehrlichen Arzneimittel der Weltgesundheitsorganisation stehen 24 von Roche entwickelte Medikamente, darunter lebensrettende Antibiotika, Malariamittel und Chemotherapeutika. (24.09.2018/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Roche-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel, Redakteurin des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharmagiganten Roche AG (ISIN: CH0012032113, WKN: 851311, Ticker-Symbol: RHO, SIX Swiss Ex: RO, Nasdaq OTC-Symbol: RHHBF) unter die Lupe.Roche habe sich im Juni sämtliche Anteile am langjährigen Partner Foundation Medicine gesichert. Bei Foundation Medicine handle es sich um einen der interessantesten Player im Bereich der onkologischen Diagnostik. Ohne die genaue Struktur von Tumoren vorab zu kennen, sei eine zielgerichtete Therapie bei Krebserkrankungen nicht möglich. In diesem Bereich würden die Technologien von Foundation Medicine ansetzen: Die Produkte würden Ärzte in der klinischen Entscheidungsfindung unterstützen, indem die Krebszellen mittels Gentests punktgenau auf genetische Veränderungen untersucht würden.Heute habe Roche die weltweite Verfügbarkeit des FoundationOne Liquid-Tests bekannt gegeben. Dabei handle es sich um einen neuartigen blutbasierten genomischen Profiling-Test, der 70 der am häufigsten vorkommenden mutierten Gene in soliden Tumoren erkennen könne, so Roche. Viele Krebspatienten hätten nicht ausreichendes oder unzureichendes Gewebe für genomische Tests. Sie sollten daher in besonderem Unfang von dem neuen Angebot profitieren. Der FoundationOne Liquid ergänze den schon in den USA lancierten Test FoundationOne CDx.Schon am Freitag habe Roche einen Erfolg aus der Partnerschaft mit AbbVie melden können. Der EU-Ausschuss für Humanarzneimittel (CHMP) habe die Zulassung des Roche-Mittels Venclexta/Venclyxto, das Zusammen mit AbbVie entwickelt werde, in Kombination mit MabThera empfohlen. Basis der Unterstützung der Behörde seien die Daten aus der Phase-3-Studie MURANO, die die Experten überzeugt hätten. In den USA werde Venclexta/Venclyxto gemeinsam von AbbVie und der Roche-Tochter Genentech vermarktet, außerhalb der USA von AbbVie. Die Kombination sollte zur Behandlung von Patienten mit chronisch lymphatischer Leukämie (CLL) zugelassen werden, die zuvor bereits behandelt worden seien.Nach der Rally seit Anfang Juni gönne sich der Titel aktuell einen Verschnaufpause. Wichtigen Support biete dabei die 200-Tage-Linie.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Roche-Aktie: