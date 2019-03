SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Roche-Aktie:

Kurzprofil Roche:



Roche (ISIN: CH0012032113, WKN: 851311, Ticker-Symbol: RHO, SIX Swiss Ex: RO, Nasdaq OTC-Symbol: RHHBF) mit Hauptsitz in Basel, Schweiz, ist eines der führenden Unternehmen im forschungsorientierten Gesundheitswesen. Es vereint die Stärken der beiden Geschäftsbereiche Pharma und Diagnostics und entwickelt als weltweit größtes Biotech-Unternehmen differenzierte Medikamente für die Onkologie, Immunologie, Infektionskrankheiten, Augenheilkunde und Neurowissenschaften. Roche ist auch der weltweit bedeutendste Anbieter von Produkten der In-vitro-Diagnostik und gewebebasierten Krebstests und ein Pionier im Diabetesmanagement. Medikamente und Diagnostika, welche die Gesundheit, die Lebensqualität und die Überlebenschancen von Patienten entscheidend verbessern, sind Ziel der Personalisierten Medizin, einem zentralen strategischen Ansatz von Roche.



Seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 1896 hat Roche über einen Zeitraum von mehr als hundert Jahren wichtige Beiträge zur Gesundheit in der Welt geleistet. Auf der Liste der unentbehrlichen Arzneimittel der Weltgesundheitsorganisation stehen 24 von Roche entwickelte Medikamente, darunter lebensrettende Antibiotika, Malariamittel und Chemotherapeutika. (15.03.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Roche-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel, Redakteurin des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharmagiganten Roche AG (ISIN: CH0012032113, WKN: 851311, Ticker-Symbol: RHO, SIX Swiss Ex: RO, Nasdaq OTC-Symbol: RHHBF) unter die Lupe.Wieder einmal gehe eine hervorragende Woche für Roche zu Ende. Das Unternehmen habe bereits zu Wochenbeginn von der US-Gesundheitsbehörde FDA die Zulassung für das Krebsmittel Tecentriq in Kombination mit einer Chemotherapie mit Abraxane in einem beschleunigten Verfahren erhalten. Die Kombinationstherapie dürfe zur Behandlung von Erwachsenen mit inoperablem lokal fortgeschrittenem oder metastasierendem dreifach-negativem Brustkrebs (TNBC) eingesetzt werden, deren Tumore PD-L1 produzieren würden, wie Roche mitgeteilt habe. Bei PD-L1 handle es sich um ein Oberflächenprotein, das an der Hemmung der Immunantwort beteiligt sei. Gleichzeitig sei auch die dazu passende Begleitdiagnostik, der Ventana PD-L1-Test, zugelassen worden. Dieser solle Patientinnen mit dreifach-negativem Brustkrebs identifizieren, die von einer Behandlung mit der gerade zugelassenen Kombinationstherapie am meisten profitieren würden.Zudem habe Roche in dieser Woche von der Europäischen Kommission die Zulassung für das Medikament Hemlibra für die Prophylaxe-Anwendung erhalten. Es dürfe zukünftig bei bestimmten Patientengruppen mit einer schweren Bluterkrankheit des Typs A in Europa verabreicht werden. Ebenfalls die Europa-Zulassung habe Roche für sein Medikament Mabthera (Rituximab) für die Behandlung einer seltenen Autoimmunerkrankung vermelden können. Die Europäische Kommission habe Mabthera für die Behandlung von Erwachsenen mit mittelschwerem bis schwerem Pemphigus Vulgaris (PV) zugelassen, so Roche. Die seltene Erkrankung, bei der Patienten unter fortschreitender schmerzhafter Blasenbildung der Haut leiden würden, könne im schlimmsten Fall sogar zum Tod führen.Die Aktie von Roche habe nach der starken Rally seit Ende Dezember zuletzt eine kleine Verschnaufpause eingelegt. Diese sei aber nur kurz gewesen, die Aktie habe bereits wieder den Weg nach oben eingeschlagen. Anleger, die der Kaufempfehlung des "Aktionär" im Mai vergangenen Jahres gefolgt seien, lägen bei dem Wert mittlerweile 28% in Front.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Roche-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Roche-Aktie:239,20 EUR -0,42% (15.03.2019, 12:05)