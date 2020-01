SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Roche-Aktie:

313,60 CHF -1,75% (27.01.2020, 15:05)



ISIN Roche-Aktie:

CH0012032113



WKN Roche-Aktie:

851311



Ticker-Symbol Roche-Aktie:

RHO



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Roche-Aktie:

RO



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Roche-Aktie:

RHHBF



Kurzprofil Roche:



Roche (ISIN: CH0012032113, WKN: 851311, Ticker-Symbol: RHO, SIX Swiss Ex: RO, Nasdaq OTC-Symbol: RHHBF) mit Hauptsitz in Basel, Schweiz, ist eines der führenden Unternehmen im forschungsorientierten Gesundheitswesen. Es vereint die Stärken der beiden Geschäftsbereiche Pharma und Diagnostics und entwickelt als weltweit größtes Biotech-Unternehmen differenzierte Medikamente für die Onkologie, Immunologie, Infektionskrankheiten, Augenheilkunde und Neurowissenschaften. Roche ist auch der weltweit bedeutendste Anbieter von Produkten der In-vitro-Diagnostik und gewebebasierten Krebstests und ein Pionier im Diabetesmanagement. Medikamente und Diagnostika, welche die Gesundheit, die Lebensqualität und die Überlebenschancen von Patienten entscheidend verbessern, sind Ziel der Personalisierten Medizin, einem zentralen strategischen Ansatz von Roche.



Seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 1896 hat Roche über einen Zeitraum von mehr als hundert Jahren wichtige Beiträge zur Gesundheit in der Welt geleistet. Auf der Liste der unentbehrlichen Arzneimittel der Weltgesundheitsorganisation stehen 24 von Roche entwickelte Medikamente, darunter lebensrettende Antibiotika, Malariamittel und Chemotherapeutika. (27.01.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Roche-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharmagiganten Roche AG (ISIN: CH0012032113, WKN: 851311, Ticker-Symbol: RHO, SIX Swiss Ex: RO, Nasdaq OTC-Symbol: RHHBF) unter die Lupe.Der Schweizer Pharmakonzern habe bei der US-Zulassungsbehörde FDA einen ergänzenden Antrag auf die Zulassung eines Biologikums (supplemental Biologics License Application, sBLA) eingereicht. Konkret beantrage Roche die Zulassung für sein Immuntherapeutikum Tecentriq in Kombination mit Avastin zur Behandlung von Patienten mit Leberkrebs. Die Therapie richte sich an Patienten, die an inoperablem Leberzellkarzinom (HCC) leiden würden und die keine vorherige systemische Therapie erhalten hätten, habe Roche am Montag mitgteilt.Die FDA wiederum prüfe den Antrag laut Mitteilung im Rahmen des Pilotprogramms "Real-Time Oncology Review". Dieses ziele darauf ab, den Überprüfungsprozess effizienter zu gestalten. Ziel des Programms sei es, Patienten so früh wie möglich sichere und wirksame Behandlungen zur Verfügung zu stellen. Dies sei umso erfreulicher, habe Roche in der vergangenen Woche erst einen Rückschlag mit Tecentriq bei Blasenkrebs hinnehmen müssen."Der Aktionär" habe zuletzt nach der starken Kursrally der Roche-Aktie in den vergangenen Monaten geraten, über Teilgewinnmitnahmen nachzudenken. Anleger, die der Empfehlung gefolgt seien, hätten die jüngste Korrekturbewegung gelassen beobachten können. Aber auch alle anderen würden nicht in Panik zu verfallen brauchen. Die Roche-Aktie bleibe langfristig weiter eine der Branchenfavoriten des "Aktionärs". Eine erste wichtige Unterstützung warte im Bereich von 310 CHF, die nächste bei 300 CHF. Nicht zu verachten sei Roche außerdem als verlässlicher Dividendenzahler. Derzeit betrage die Rendite 2,7%, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 27.01.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Roche-Aktie:LT Lang & Schwarz-Aktienkurs Roche-Aktie:293,00 EUR -1,35% (27.01.2020, 15:20)