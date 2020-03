L&S-Kurs Roche-Genussschein:

282,25 EUR +14,27% (13.03.2020, 11:35)



SIX Swiss Exchange-Kurs Roche-Genussschein:

297,05 CHF +8,23% (13.03.2020, 11:23)



ISIN Roche-Aktie:

CH0012032113



WKN Roche-Aktie:

851311



Ticker-Symbol Roche-Aktie:

RHO



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Roche-Aktie:

RO



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Roche-Aktie:

RHHBF



Kurzprofil Roche:



Roche (ISIN: CH0012032113, WKN: 851311, Ticker-Symbol: RHO, SIX Swiss Ex: RO, Nasdaq OTC-Symbol: RHHBF) mit Hauptsitz in Basel, Schweiz, ist ein globales Unternehmen mit Vorreiterrolle in der Erforschung und Entwicklung von Medikamenten und Diagnostika. Dank der Kombination von Pharma und Diagnostika unter einem Dach ist Roche führend in der personalisierten Medizin. Roche ist das größte Biotech-Unternehmen weltweit mit differenzierten Medikamenten für die Onkologie, Immunologie, Infektionskrankheiten, Augenheilkunde und Erkrankungen des Zentralnervensystems sowie auch der bedeutendste Anbieter von In-vitro-Diagnostika und gewebebasierten Krebstests und ein Pionier im Diabetesmanagement.



Seit der Gründung im Jahr 1896 erforscht Roche bessere Wege, um Krankheiten zu verhindern, zu erkennen und zu behandeln und leistet einen nachhaltigen Beitrag zur gesellschaftlichen Entwicklung. Zum Ziel des Unternehmens gehört es durch Kooperationen mit allen relevanten Partnern den Zugang von Patienten zu medizinischen Innovationen zu verbessern. Auf der Liste der unentbehrlichen Arzneimittel der Weltgesundheitsorganisation stehen heute mehr als 30 von Roche entwickelte Medikamente, darunter lebensrettende Antibiotika, Malariamittel und Krebsmedikamente. Ausgezeichnet wurde Roche zudem bereits das elfte Jahr in Folge als eines der nachhaltigsten Unternehmen innerhalb der Pharmabranche im Dow Jones Sustainability Index (DJSI). (13.03.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Roche-Aktienanalyse von Vontobel Research:Stefan Schneider, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Pharmagiganten die Roche AG (ISIN: CH0012032113, WKN: 851311, Ticker-Symbol: RHO, SIX Swiss Ex: RO, Nasdaq OTC-Symbol: RHHBF).Roche sei das erste Unternehmen, das die Notfallzulassung (EUA) der FDA für einen kommerziellen diagnostischen Test zum beschleunigten Testen auf den Corona-Virus erhalten habe. Dieser Test laufe auf den weithin verfügbaren Hochdurchsatzsystemen cobas 6800/8800 von Roche. Roche werde monatlich Millionen von Tests bereitstellen können.Die cobas 6800/8800 Systeme würden innerhalb von 3,5 Stunden ein Testergebnis liefern und böten verbesserte Effizienz und schnellste Ergebnisse bei höchstem Durchsatz, der beim cobas 6800 System bei 1.440 Ergebnissen und beim cobas 8800 System bei 4.128 Ergebnissen in 24 Stunden liege.Der cobas SARS-CoV-2-Test sei von der FDA für die Anwendung in Notfällen durch Labors, die nach den Clinical Laboratory Improvement Amendments von 1988 zertifiziert seien, zugelassen worden. Die Zulassung gelte so lange, wie nach offizieller Definition Umstände vorlägen, die die Zulassung der Notfallanwendung von in-vitro-Diagnostika zum Nachweis von SARS-CoV-2 rechtfertigen würden.Roche treibe die Testentwicklung aktiv voran, um die dringende Nachfrage im Zuge der Corona-Pandemie befriedigen und so einen Beitrag zur Eindämmung der Krankheit leisten zu können. Die FDA-Zulassung mache den Weg frei für eine deutliche Erhöhung der verfügbaren Testkapazität. Mittel- bis längerfristig betrachtet, werde Roche nicht nur mehr Tests absetzen, sondern auch die Basis von installierten Cobas-Systemen deutlich ausbauen können, mit denen künftig auch andere Erkrankungen nachgewiesen werden könnten.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Roche-Aktie: