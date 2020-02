SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Roche-Aktie:

Kurzprofil Roche:



Roche (ISIN: CH0012032113, WKN: 851311, Ticker-Symbol: RHO, SIX Swiss Ex: RO, Nasdaq OTC-Symbol: RHHBF) mit Hauptsitz in Basel, Schweiz, ist ein globales Unternehmen mit Vorreiterrolle in der Erforschung und Entwicklung von Medikamenten und Diagnostika. Dank der Kombination von Pharma und Diagnostika unter einem Dach ist Roche führend in der personalisierten Medizin. Roche ist das größte Biotech-Unternehmen weltweit mit differenzierten Medikamenten für die Onkologie, Immunologie, Infektionskrankheiten, Augenheilkunde und Erkrankungen des Zentralnervensystems sowie auch der bedeutendste Anbieter von In-vitro-Diagnostika und gewebebasierten Krebstests und ein Pionier im Diabetesmanagement.



Seit der Gründung im Jahr 1896 erforscht Roche bessere Wege, um Krankheiten zu verhindern, zu erkennen und zu behandeln und leistet einen nachhaltigen Beitrag zur gesellschaftlichen Entwicklung. Zum Ziel des Unternehmens gehört es durch Kooperationen mit allen relevanten Partnern den Zugang von Patienten zu medizinischen Innovationen zu verbessern. Auf der Liste der unentbehrlichen Arzneimittel der Weltgesundheitsorganisation stehen heute mehr als 30 von Roche entwickelte Medikamente, darunter lebensrettende Antibiotika, Malariamittel und Krebsmedikamente. Ausgezeichnet wurde Roche zudem bereits das elfte Jahr in Folge als eines der nachhaltigsten Unternehmen innerhalb der Pharmabranche im Dow Jones Sustainability Index (DJSI). (03.02.2020/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Roche-Aktienanalyse von Vontobel Research:Stefan Schneider, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Pharmagiganten die Roche AG (ISIN: CH0012032113, WKN: 851311, Ticker-Symbol: RHO, SIX Swiss Ex: RO, Nasdaq OTC-Symbol: RHHBF).Der GJ19-Umsatz habe in etwa den Analysten-Erwartungen entsprochen, sodass sich größere Prognoseanpassungen erübrigen würden. Mit Blick auf die etwas stärkere US-Biosimilar-Erosion bei Avastin in Q4/2019 (11% statt VontE: 8%) rechne der Analyst hier künftig mit etwas größeren Effekten. Bei Anwendung dieser Überlegung auf alle drei unter Biosimilar-Druck stehenden Medikamente (Avastin, Herceptin, Rituxan) reduziere sich seine Umsatzprognose für 2020 um CHF -382 Mio.Die Anpassungen beim Umsatz würden sich auch auf den Kern-Betriebsgewinn auswirken, der so um USD -238 Mio. tiefer ausfalle. Die für 2020 prognostizierte Kern-Betriebsmarge bleibe jedoch unverändert bei 36,8% (für 2019 ausgew. Wert: 36,6%), da der Analyst in H2/2020 mit einer höheren Marge als in H2/2019 rechne, als es in China zu einem einmaligen Abbau von Lagerbeständen gekommen sei.Roche rechne für 2020 mit einem Umsatzwachstum im niedrigen bis mittleren einstelligen Bereich und einer Entwicklung des Kern-EPS weitgehend im Einklang mit dem Umsatz. Dies sei zwar die gleiche Prognose wie Anfang 2019, aber der Analyst finde es bemerkenswert, dass Roche dies in einem Jahr gelingen werde, in dem alle drei großen Onkologieprodukte weltweit unter der Preiserosion bei Biosimilars leiden würden. Die Schätzungen des Analysten lägen weiterhin im Rahmen dieser Prognose: Umsatz +2,9%, Kern-EBIT +1,6%. Die o. g. Veränderungen hätten nur geringfügige Auswirkungen auf das Kursziel (CHF 367).