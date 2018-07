Xetra-Aktienkurs Roche-Aktie:

209,60 EUR +1,65% (26.07.2018, 13:59)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Roche-Aktie:

243,60 CHF +1,08% (26.07.2018, 14:00)



ISIN Roche-Aktie:

CH0012032113



WKN Roche-Aktie:

851311



Ticker-Symbol Roche-Aktie:

RHO



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Roche-Aktie:

RO



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Roche-Aktie:

RHHBF



Kurzprofil Roche:



Roche (ISIN: CH0012032113, WKN: 851311, Ticker-Symbol: RHO, SIX Swiss Ex: RO, Nasdaq OTC-Symbol: RHHBF) mit Hauptsitz in Basel, Schweiz, ist eines der führenden Unternehmen im forschungsorientierten Gesundheitswesen. Es vereint die Stärken der beiden Geschäftsbereiche Pharma und Diagnostics und entwickelt als weltweit größtes Biotech-Unternehmen differenzierte Medikamente für die Onkologie, Immunologie, Infektionskrankheiten, Augenheilkunde und Neurowissenschaften. Roche ist auch der weltweit bedeutendste Anbieter von Produkten der In-vitro-Diagnostik und gewebebasierten Krebstests und ein Pionier im Diabetesmanagement. Medikamente und Diagnostika, welche die Gesundheit, die Lebensqualität und die Überlebenschancen von Patienten entscheidend verbessern, sind Ziel der Personalisierten Medizin, einem zentralen strategischen Ansatz von Roche.



Seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 1896 hat Roche über einen Zeitraum von mehr als hundert Jahren wichtige Beiträge zur Gesundheit in der Welt geleistet. Auf der Liste der unentbehrlichen Arzneimittel der Weltgesundheitsorganisation stehen 24 von Roche entwickelte Medikamente, darunter lebensrettende Antibiotika, Malariamittel und Chemotherapeutika. (26.07.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Roche-Aktienanalyse von Aktienanalyst Stefan Schneider von Vontobel Research:Stefan Schneider, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharmagiganten die Roche AG (ISIN: CH0012032113, WKN: 851311, Ticker-Symbol: RHO, SIX Swiss Ex: RO, Nasdaq OTC-Symbol: RHHBF) weiterhin zu kaufen.Positive Phase 2 (LADDER): Im Rahmen der Studie sei die Wirksamkeit und Sicherheit von Ranizinumab (Lucentis) beurteilt worden, das über ein Port Delivery System (PDS) für feuchte AMD (wAMD) verabreicht werde. Patienten, denen ein PDS implantiert worden sei, hätten Lucentis in Dosen von 10 mg/ml, 40 mg/ml oder 100 mg/ml erhalten. Ca. 80% Patienten, die die hohe Dosis erhalten hätten, seien sechs Monate oder länger bis zur ersten Lucentis-Nachfüllung damit ausgekommen, und die visuellen Ergebnisse hätten in etwa denen monatlicher Injektionen mit Lucentis entsprochen. Bei einer mittleren oder niedrigeren Dosis hätten die Anteile bei 71% und 64% gelegen. Diese Ergebnisse seien gestern bei der Jahrestagung der American Society of Retina Specialists (ASRS) vorgestellt worden.Das Gerät: Bei einem PDS handle es sich um ein kleines, nachfüllbares Augenimplantat (in Reiskorngröße), das längere Intervalle zwischen den Behandlungen ermöglichen würden und damit die Belastung der Patienten verringern könne. Das PDS werde mithilfe eines chirurgischen Eingriffs implantiert und anhand eines minimalinvasiven ambulanten Verfahrens nachgefüllt.Nächste Schritte: 1) Telefonkonferenz mit Analysten am 2. August 2018, 16:00 Uhr MESZ zur weiteren Besprechung dieser LADDER-Ergebnisse. 2) Beginn des PDS-Lucentis Phase-3-Programms in H218E.Die Behandlung von wAMD gehe stetig in Richtung von weniger häufigen Behandlungsoptionen, mit denen die Belastung der Patienten verringert werden könne: z.B. eine mögliche Indikation von drei Monaten bei Eylea (Regeneron), RTH258 (Novartis) und Abicipar (Allergan, Molecular Partners). Angesichts des Potenzials einer sechsmonatigen Behandlungsoption seien die Resultate von LADDER sehr vielversprechend. Denn dies könnte Roche ermöglichen, die Führerschaft der nächsten Generation zu übernehmen und die Lucentis-Umsätze vor dem zunehmenden Wettbewerb zu schützen (Umsatz GJ18E USA: CHF 1,4 Mrd.).Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Roche-Aktie: