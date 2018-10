SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Roche-Aktie:

Kurzprofil Roche:



Roche (ISIN: CH0012032113, WKN: 851311, Ticker-Symbol: RHO, SIX Swiss Ex: RO, Nasdaq OTC-Symbol: RHHBF) mit Hauptsitz in Basel, Schweiz, ist eines der führenden Unternehmen im forschungsorientierten Gesundheitswesen. Es vereint die Stärken der beiden Geschäftsbereiche Pharma und Diagnostics und entwickelt als weltweit größtes Biotech-Unternehmen differenzierte Medikamente für die Onkologie, Immunologie, Infektionskrankheiten, Augenheilkunde und Neurowissenschaften. Roche ist auch der weltweit bedeutendste Anbieter von Produkten der In-vitro-Diagnostik und gewebebasierten Krebstests und ein Pionier im Diabetesmanagement. Medikamente und Diagnostika, welche die Gesundheit, die Lebensqualität und die Überlebenschancen von Patienten entscheidend verbessern, sind Ziel der Personalisierten Medizin, einem zentralen strategischen Ansatz von Roche.



Seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 1896 hat Roche über einen Zeitraum von mehr als hundert Jahren wichtige Beiträge zur Gesundheit in der Welt geleistet. Auf der Liste der unentbehrlichen Arzneimittel der Weltgesundheitsorganisation stehen 24 von Roche entwickelte Medikamente, darunter lebensrettende Antibiotika, Malariamittel und Chemotherapeutika. (18.10.2018/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Roche-Aktienanalyse von Aktienanalyst Stefan Schneider von Vontobel Research:Stefan Schneider, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharmagiganten die Roche AG (ISIN: CH0012032113, WKN: 851311, Ticker-Symbol: RHO, SIX Swiss Ex: RO, Nasdaq OTC-Symbol: RHHBF) weiterhin zu kaufen.Auf Basis der Q3 18-Ergebnisse habe Schneider seine Umsatzprognose angepasst. So erwarte er im Geschäftsjahr 2018 einen Gesamtumsatz von - praktisch unveränderten - CHF 56,47 Mrd. (bisher: CHF 56,50 Mrd.). Hingegen erhöhe der Analyst seine Schätzwerte für die drei wichtigsten Präparate, die in Q3 18 besser abgeschnitten hätten als erwartet. Zudem hebe Schneider auch seine Prognose für Hemlibra an, da dieses bereits frühzeitig für Patienten ohne Inhibitoren zugelassen worden sei. Im Gegensatz dazu senke der Analyst seine Werte für Perjeta, Alecensa sowie die Diagnostiksparte, um deren leicht tieferen Q3 18-Zahlen widerzuspiegeln.Die Phase-III-Ergebnisse für Satralizumab - ein Anti-IL6-Antikörperwirkstoff zur Behandlung von Neuromyelitis Optica - seien positiv ausgefallen. Dies sei eine gute Nachricht, da für diese Erkrankung gegenwärtig keine andere Behandlungsmethode mit Zulassung existiere. Zwar befinde sich das Programm derzeit noch im Besitz von Chugai, doch Roche könne bei Vorliegen weiterer Phase-III-Ergebnisse - die demnächst vorliegen sollten - ebenfalls einsteigen. Auch die jüngst vorgestellten Ergebnisse der KATHERINE-Studie seien eine positive Überraschung gewesen und könnten den Weg ebnen für Kadcyla (anstelle von Herceptin) als Mittel gegen HER2+Brustkrebs im Frühstadium, bei Patientinnen mit Symptomen nach neoadjuvanter Behandlung.Während sich die Veränderungen nach dem Q3 18 kaum auf das Kursziel des Analysten auswirken würden, erhöhe er es dank der größeren Erfolgswahrscheinlichkeit für Satralizumab (60% ggü. 20%; Prognose zum Spitzenumsatz unverändert bei CHF 158 Mio.) und KATHERINE (80% ggü. 20%; Prognose zum Spitzenumsatz unverändert bei CHF 489 Mio.) von CHF 280 auf CHF 282.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Roche-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Roche-Aktie:208,80 EUR +1,06% (18.10.2018, 16:11)