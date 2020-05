Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Roche:



Roche (ISIN: CH0012032048, WKN: 855167, Ticker-Symbol: RHO5, SIX Swiss Ex: ROG) mit Hauptsitz in Basel, Schweiz, ist ein globales Unternehmen mit Vorreiterrolle in der Erforschung und Entwicklung von Medikamenten und Diagnostika. Dank der Kombination von Pharma und Diagnostika unter einem Dach ist Roche führend in der personalisierten Medizin. Roche ist das größte Biotech-Unternehmen weltweit mit differenzierten Medikamenten für die Onkologie, Immunologie, Infektionskrankheiten, Augenheilkunde und Erkrankungen des Zentralnervensystems sowie auch der bedeutendste Anbieter von In-vitro-Diagnostika und gewebebasierten Krebstests und ein Pionier im Diabetesmanagement.



Seit der Gründung im Jahr 1896 erforscht Roche bessere Wege, um Krankheiten zu verhindern, zu erkennen und zu behandeln und leistet einen nachhaltigen Beitrag zur gesellschaftlichen Entwicklung. Zum Ziel des Unternehmens gehört es durch Kooperationen mit allen relevanten Partnern den Zugang von Patienten zu medizinischen Innovationen zu verbessern. Auf der Liste der unentbehrlichen Arzneimittel der Weltgesundheitsorganisation stehen heute mehr als 30 von Roche entwickelte Medikamente, darunter lebensrettende Antibiotika, Malariamittel und Krebsmedikamente. Ausgezeichnet wurde Roche zudem bereits das elfte Jahr in Folge als eines der nachhaltigsten Unternehmen innerhalb der Pharmabranche im Dow Jones Sustainability Index (DJSI). (22.05.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Roche-Analyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Analyse den Genussschein des Schweizer Pharmagiganten Roche AG (ISIN: CH0012032048, WKN: 855167, Ticker-Symbol: RHO5, SIX Swiss Ex: ROG) unter die Lupe.Der Schweizer Pharmakonzern Roche stelle anlässlich des Jahrestreffens der Europäischen Akademie für Neurologie (EAN) neue Studiendaten zum Produktkandidaten Satralizumab vor. Demnach hätten zusammengefasste Daten zweier Studien der Phase 3 ergeben, dass Satralizumab beim Einsatz gegen die Krankheit Neuromyelitis-optica-Spektrum (NMOSD) gut verträglich sei. Dies gelte sowohl für die Behandlung von Erwachsenen als auch von Jugendlichen, wie Roche am Freitag mitgeteilt habe. Angewendet worden sei die aktuelle Dosierung über einen Zeitraum von vier Wochen.NMOSD sei eine Autoimmunerkrankung des Zentralnervensystems, die durch entzündliche Läsionen in Sehnerven und Rückenmark gekennzeichnet sei. Aufgrund permanenter neurologischer Störungen führe sie zu einer kontinuierlichen und signifikanten Verschlechterung der Lebensqualität. Untersucht worden sei sowohl der Einsatz von Satralizumab als Monotherapie als auch in Kombination mit einer Immunsuppresiv-Therapie.In dieser Woche habe die Roche-Tochter Genentech bereits einen Zulassungserfolg in den USA melden können: Für das Immuntherapeutikum Tecentriq als Erstlinien-Monotherapie bei Patienten, die an einer bestimmten Form von Lungenkrebs (NSCLC) leiden würden.Die Zulassung zu dieser bestimmten Therapie habe Genentech über den "Priority Review"-Status rascher erhalten als ursprünglich angenommen. Im Februar habe es noch geheißen, die FDA werde ihre Entscheidung zu diesem Antrag voraussichtlich am 19. Juni bekannt geben.Roche habe eine extrem starke Entwicklung in den vergangenen Wochen hingelegt. Vor Kurzem habe das Papier bei 357,85 Schweizer Franken ein neues Allzeithoch markiert. Seitdem sei die Aktie in eine Konsolidierung übergegangen. Das Papier dürfte nun wohl erst einmal Kraft tanken, um einen erneuten Angriff auf diese Marke zu starten. Im Fokus stehe derzeit auch das starke Engagement des Pharmakonzern im Kampf gegen das Coronavirus. Sollte es hier Erfolge zu vermelden geben, dürfte Roche natürlich schneller wieder Fahrt aufnehmen.Anleger bleiben an Bord, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 22.05.2020)Mit Material von dpa-AFX