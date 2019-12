Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Roche:



Roche (ISIN: CH0012032048, WKN: 855167, Ticker-Symbol: RHO5) mit Hauptsitz in Basel, Schweiz, ist eines der führenden Unternehmen im forschungsorientierten Gesundheitswesen. Es vereint die Stärken der beiden Geschäftsbereiche Pharma und Diagnostics und entwickelt als weltweit größtes Biotech-Unternehmen differenzierte Medikamente für die Onkologie, Immunologie, Infektionskrankheiten, Augenheilkunde und Neurowissenschaften. Roche ist auch der weltweit bedeutendste Anbieter von Produkten der In-vitro-Diagnostik und gewebebasierten Krebstests und ein Pionier im Diabetesmanagement. Medikamente und Diagnostika, welche die Gesundheit, die Lebensqualität und die Überlebenschancen von Patienten entscheidend verbessern, sind Ziel der Personalisierten Medizin, einem zentralen strategischen Ansatz von Roche.



Seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 1896 hat Roche über einen Zeitraum von mehr als hundert Jahren wichtige Beiträge zur Gesundheit in der Welt geleistet. Auf der Liste der unentbehrlichen Arzneimittel der Weltgesundheitsorganisation stehen 24 von Roche entwickelte Medikamente, darunter lebensrettende Antibiotika, Malariamittel und Chemotherapeutika. (13.12.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Roche-Analyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse den Roche-Genussschein (ISIN: CH0012032048, WKN: 855167, Ticker-Symbol: RHO5) unter die Lupe.Roche habe in einer weiteren Phase-3-Studie seine gesteckten Ziele erreicht. So sei es gelungen, mit einer Kombinationstherapie statistisch signifikante Verbesserungen bei Menschen zu erzielen, die an einer bestimmten Form von Hautkrebs leiden würden, wie Roche am Freitag in Basel mitgeteilt habe. Konkret gehe es um eine Kombination aus dem Immuntherapeutikum Tecentriq plus Cotellic und Zelboraf.Diese Kombination sei bei Patienten eingesetzt worden, die an bisher unbehandeltem, mutationspositivem fortgeschrittenem Hautkrebs (Melanom) mit einer Mutation (BRAF V600) leiden würden. In dieser IMspire150-Studie sei die Wirksamkeit der Tecentriq-Kombination mit einer Kombination aus Cotellic und Zelboraf plus Placebo verglichen worden.Die Studie habe gezeigt, dass die Zugabe von Tecentriq zu den anderen beiden Mitteln das Risiko einer Verschlechterung oder des Todes reduziert habe. Dabei sei eine signifikante und klinisch bedeutsame Verbesserung des Überlebens ohne Verschlechterung der Krankheit (PFS) den Angaben zufolge in der Studie nachgewiesen worden. Man werde diese Ergebnisse nun den wichtigen Gesundheitsbehörden etwa in den USA und Europa vorlegen, habe Roche angekündigt.Die Deutsche Bank bleibe weiter zuversichtlich. Sie habe das Kursziel für Roche von 330 auf 355 Franken angehoben und die Einstufung auf "buy" belassen. Die Schweizer hätten zu seinen Top Picks gehört, da sie im Vergleich zu anderen Wettbewerbern derzeit innovativer erschienen, so Analyst Richard Parkes. Wie auch bei der britischen AstraZeneca gäbe es hier wegen des nachhaltigen Wachstums Potenzial für zweistellige Renditen."Der Aktionär" bleibt aber zuversichtlich, dass sich die Aufwärtsbewegung fortsetzen wird. Auch für Neueinsteiger ist es noch nicht zu spät, so Marion Schlegel. Nicht zu vergessen außerdem: die attraktive Dividendenrendite von derzeit 2,9 Prozent. (Analyse vom 13.12.2019)Mit Material von dpa-AFX