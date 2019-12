LT Lang & Schwarz-Aktienkurs Roche-Aktie:

Kurzprofil Roche:



Roche (ISIN: CH0012032113, WKN: 851311, Ticker-Symbol: RHO, SIX Swiss Ex: RO, Nasdaq OTC-Symbol: RHHBF) mit Hauptsitz in Basel, Schweiz, ist eines der führenden Unternehmen im forschungsorientierten Gesundheitswesen. Es vereint die Stärken der beiden Geschäftsbereiche Pharma und Diagnostics und entwickelt als weltweit größtes Biotech-Unternehmen differenzierte Medikamente für die Onkologie, Immunologie, Infektionskrankheiten, Augenheilkunde und Neurowissenschaften. Roche ist auch der weltweit bedeutendste Anbieter von Produkten der In-vitro-Diagnostik und gewebebasierten Krebstests und ein Pionier im Diabetesmanagement. Medikamente und Diagnostika, welche die Gesundheit, die Lebensqualität und die Überlebenschancen von Patienten entscheidend verbessern, sind Ziel der Personalisierten Medizin, einem zentralen strategischen Ansatz von Roche.



Seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 1896 hat Roche über einen Zeitraum von mehr als hundert Jahren wichtige Beiträge zur Gesundheit in der Welt geleistet. Auf der Liste der unentbehrlichen Arzneimittel der Weltgesundheitsorganisation stehen 24 von Roche entwickelte Medikamente, darunter lebensrettende Antibiotika, Malariamittel und Chemotherapeutika. (18.12.2019/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Roche-Aktienanalyse von Analyst Stefan Schneider von Vontobel Research:Stefan Schneider, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Pharmagiganten die Roche AG (ISIN: CH0012032113, WKN: 851311, Ticker-Symbol: RHO, SIX Swiss Ex: RO, Nasdaq OTC-Symbol: RHHBF).Trotz der europäischen Biosimilar-Konkurrenz sei das Wachstum von Roche robust geblieben. Bedeute dies, dass es im Jahr 2020 schwieriger sein werde, Wachstum zu erzielen - zumal der Umsatz mit Biosimilars in den USA in jüngster Zeit wieder zurückgehe? In diesem Bericht versuche Schneider, diese Frage zu beantworten.Die Pipeline von Roche sei aus Sicht des Analysten erstklassig. Dies sei zwar schon seit geraumer Zeit der Fall, aber die Einführung hochinnovativer Medikamente habe sich in den letzten Jahren beschleunigt. Schneider gehe davon aus, dass dies noch nicht vorbei ist, da die Wachstumsdynamik für die US-Einführungen noch intakt sei. Darüber hinaus stünden noch mehrere europäische Zulassungen aus, die das europäische Wachstum antreiben würden.China - ein zunehmend wichtiger Wachstumstreiber: Im Jahr 2019 habe China seine nationale Liste erstattungsfähiger Präparate (NRDL) nach den Anpassungen in den Jahren 2017/18 erneut umgestellt. Dementsprechend erwarte Schneider, dass die chinesische Regierung begonnen habe, den Zugang zu und die Erstattung von Medikamenten für die breitere Bevölkerung zu verbessern. In Anbetracht der jüngsten Beschleunigung des Umsatzwachstums von Roche erwarte Schneider, dass China an Bedeutung gewinnen werde.Schneider gehe davon aus, dass die Roche Group trotz des erheblichen Drucks 2020 ein Wachstum von 2,7% erzielen werde. Im Zusammenhang mit diesem Bericht haben er auch seine Modellierung für Tecentriqs Frühbehandlungsoptionen bei NSCLC, TNBC und MIBC sowie als Erstlinienbehandlung bei HCC, Eierstockkrebs und bei metastasiertem Melanom mit BRAF-V600-Mutation verfeinert. Roche führe zu diesen Indikationen Phase-3-Studien durch, die ersten Ergebnisse würden in Kürze erwartet. Aufgrund der damit verbundenen Änderungen an der Umsatzschätzung des Analysten steige sein Kursziel von CHF 334 auf CHF 338.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Roche-Aktie: