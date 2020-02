Börsenplätze Roche-Genussschein:



L&S-Kurs Roche-Genussschein:

325,10 EUR +0,15% (21.02.2020, 14:51)



SIX Swiss Exchange-Kurs Roche-Genussschein:

346,15 CHF +0,14% (21.02.2020, 14:37)



ISIN Roche-Genussschein:

CH0012032048



WKN Roche-Genussschein:

855167



Ticker-Symbol Roche-Genussschein:

RHO5



Kurzprofil Roche:



Roche (ISIN: CH0012032048, WKN: 855167, Ticker-Symbol: RHO5) mit Hauptsitz in Basel, Schweiz, ist ein globales Unternehmen mit Vorreiterrolle in der Erforschung und Entwicklung von Medikamenten und Diagnostika. Dank der Kombination von Pharma und Diagnostika unter einem Dach ist Roche führend in der personalisierten Medizin. Roche ist das größte Biotech-Unternehmen weltweit mit differenzierten Medikamenten für die Onkologie, Immunologie, Infektionskrankheiten, Augenheilkunde und Erkrankungen des Zentralnervensystems sowie auch der bedeutendste Anbieter von In-vitro-Diagnostika und gewebebasierten Krebstests und ein Pionier im Diabetesmanagement.



Seit der Gründung im Jahr 1896 erforscht Roche bessere Wege, um Krankheiten zu verhindern, zu erkennen und zu behandeln und leistet einen nachhaltigen Beitrag zur gesellschaftlichen Entwicklung. Zum Ziel des Unternehmens gehört es durch Kooperationen mit allen relevanten Partnern den Zugang von Patienten zu medizinischen Innovationen zu verbessern. Auf der Liste der unentbehrlichen Arzneimittel der Weltgesundheitsorganisation stehen heute mehr als 30 von Roche entwickelte Medikamente, darunter lebensrettende Antibiotika, Malariamittel und Krebsmedikamente. Ausgezeichnet wurde Roche zudem bereits das elfte Jahr in Folge als eines der nachhaltigsten Unternehmen innerhalb der Pharmabranche im Dow Jones Sustainability Index (DJSI). (21.02.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Roche-Analyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Analyse den Genussschein des Schweizer Pharmagiganten Roche AG (ISIN: CH0012032048, WKN: 855167, Ticker-Symbol: RHO5, SIX Swiss Ex: ROG) unter die Lupe.Roche habe zuletzt wieder mit einigen guten Nachrichten auf sich aufmerksam machen können. Vor wenigen Tagen erst hab der Konzern gemeldet, dass man für das Immuntherapeutikum Tecentriq den Status "Priority Review" erhalten habe. Bereits in vier Monaten wolle die US-Zulassungsbehörde FDA nun zum Antrag von Roche eine Entscheidung treffen.Mit diesem Status verkürze sich die Zeit, in der die Behörde die Zulassung überprüfe. Im Fall von Roche gehe es darum, Tecentriq als Erstlinien-Monotherapie bei Patienten einzusetzen, die an einer bestimmten Form von Lungenkrebs (NSCLC) leiden würden und dabei keine EGFR- oder ALK-Mutationen aufweisen würden.Die FDA werde ihre Entscheidung laut Mitteilung am 19. Juni bekannt geben. Der Antrag basiere auf den Ergebnissen aus der Phase-3-Studie IMpower110, in der die Tecentriq-Therapie das Gesamtüberleben der betroffenen Patienten im Vergleich zur Chemotherapie um gute sieben Monate verbessert habe.Der Pharmatitel habe erst am Donnerstag bei 351,60 CHF ein neues Rekordhoch markiert. DER AKTIONÄR habe die Aktie bereits seit Mai 2018 auf seiner Empfehlungsliste. Seitdem befinde sich der Titel mehr als 70 Prozent im Plus. Zuletzt habe DER AKTIONÄR nach dem starken Anstieg zuletzt empfohlen, für einen Teil der Position Gewinne mitzunehmen. Den Rest sollte man aber in jedem Fall weiter laufen lassen.Roche bleibe ganz klar einer der Pharma-Favoriten des AKTIONÄR. Nicht zu verachten außerdem: Die Dividendenrendite von aktuell 2,6 Prozent, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 21.02.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link