Kurzprofil Roche:



Roche (ISIN: CH0012032048, WKN: 855167, Ticker-Symbol: RHO5) mit Hauptsitz in Basel, Schweiz, ist eines der führenden Unternehmen im forschungsorientierten Gesundheitswesen. Es vereint die Stärken der beiden Geschäftsbereiche Pharma und Diagnostics und entwickelt als weltweit größtes Biotech-Unternehmen differenzierte Medikamente für die Onkologie, Immunologie, Infektionskrankheiten, Augenheilkunde und Neurowissenschaften. Roche ist auch der weltweit bedeutendste Anbieter von Produkten der In-vitro-Diagnostik und gewebebasierten Krebstests und ein Pionier im Diabetesmanagement. Medikamente und Diagnostika, welche die Gesundheit, die Lebensqualität und die Überlebenschancen von Patienten entscheidend verbessern, sind Ziel der Personalisierten Medizin, einem zentralen strategischen Ansatz von Roche.



Seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 1896 hat Roche über einen Zeitraum von mehr als hundert Jahren wichtige Beiträge zur Gesundheit in der Welt geleistet. Auf der Liste der unentbehrlichen Arzneimittel der Weltgesundheitsorganisation stehen 24 von Roche entwickelte Medikamente, darunter lebensrettende Antibiotika, Malariamittel und Chemotherapeutika. (02.12.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Roche-Analyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse den Roche-Genussschein (ISIN: CH0012032048, WKN: 855167, Ticker-Symbol: RHO5) unter die Lupe.Die japanische Chugai Pharmaceutical, eine Tochtergesellschaft von Roche, habe über das New England Journal of Medicine weitere Studiendaten zum Produktkandidaten Satralizumab publiziert. Dieser sei in der Indikation gegen Neuromyelitis-optica-Spektrum-Krankheiten (NMOSD) eingesetzt worden.NMOSD sei eine Gruppe seltener chronisch-entzündlicher Erkrankungen des zentralen Nervensystems. Oft werde sie auch als multiple Sklerose diagnostiziert. Die Phase-3-Studie habe die Wirksamkeit und Sicherheit von Satralizumab in Kombination mit der Basistherapie bei Patienten mit NMOSD untersucht, wie Chugai am Wochenende mitgeteilt habe.Demnach hätten lediglich acht von 41 Patienten einen Rückfall im Vergleich zu 18 von 42 der mit Placebo in der entsprechenden Kombination behandelten Patienten erlitten. Wichtig sei zudem, dass der Teil der Patienten, die nach den Wochen 48,96 und 144 rückfallfrei gewesen seien, deutlich höher gewesen sei als bei der Placebo-Gruppe. Der Anteil schwerwiegender unerwünschter Ereignisse sei allerdings in den beiden Behandlungsgruppen ähnlich gewesen.Erst Ende Oktober hätten die US-Gesundheitsbehörde FDA und das europäische Pendant EMA den Zulassungsantrag für das Mittel in dieser Indikation angenommen. Die EMA habe Roche zudem eine beschleunigte Beurteilung des Antrags zugesagt. Roche rechne für 2020 mit den Entscheiden der europäischen und amerikanischen Behörden.Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" empfiehlt, die Gewinne bei Roche weiter laufen zu lassen. Seit der Empfehlung im Mai 2018 liege das Papier bereits 48 Prozent im Plus. Schönes Bonbon außerdem: Die Dividendenrendite von derzeit 2,9 Prozent. (Analyse vom 02.12.2019)Mit Material von dpa-AFX