SIX Swiss Exchange-Kurs Roche-Genussschein:

353,20 CHF -1,01% (29.10.2021, 12:33)



ISIN Roche-Genussschein:

CH0012032048



WKN Roche-Genussschein:

855167



Ticker-Symbol Roche-Genussschein:

RHO5



SIX Swiss Exchange-Symbol Roche-Genussschein:

ROG



NASDAQ OTC-Symbol Roche-Genussschein:

RHHVF



Kurzprofil Roche Holding AG:



Roche (ISIN: CH0012032048, WKN: 855167, Ticker-Symbol: RHO5, SIX Swiss Exchange-Symbol: ROG, NASDAQ OTC-Symbol: RHHVF) mit Hauptsitz in Basel, Schweiz, ist ein globales Unternehmen mit Vorreiterrolle in der Erforschung und Entwicklung von Medikamenten und Diagnostika. Dank der Kombination von Pharma und Diagnostika unter einem Dach ist Roche führend in der personalisierten Medizin. Roche ist das größte Biotech-Unternehmen weltweit mit differenzierten Medikamenten für die Onkologie, Immunologie, Infektionskrankheiten, Augenheilkunde und Erkrankungen des Zentralnervensystems sowie auch der bedeutendste Anbieter von In-vitro-Diagnostika und gewebebasierten Krebstests und ein Pionier im Diabetesmanagement.



Seit der Gründung im Jahr 1896 erforscht Roche bessere Wege, um Krankheiten zu verhindern, zu erkennen und zu behandeln und leistet einen nachhaltigen Beitrag zur gesellschaftlichen Entwicklung. Zum Ziel des Unternehmens gehört es durch Kooperationen mit allen relevanten Partnern den Zugang von Patienten zu medizinischen Innovationen zu verbessern. Auf der Liste der unentbehrlichen Arzneimittel der Weltgesundheitsorganisation stehen heute mehr als 30 von Roche entwickelte Medikamente, darunter lebensrettende Antibiotika, Malariamittel und Krebsmedikamente. Ausgezeichnet wurde Roche zudem bereits das elfte Jahr in Folge als eines der nachhaltigsten Unternehmen innerhalb der Pharmabranche im Dow Jones Sustainability Index (DJSI). (29.10.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Roche-Analyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt den Genussschein des Pharmakonzerns Roche Holding AG (ISIN: CH0012032048, WKN: 855167, Ticker-Symbol: RHO5, SIX Swiss Exchange-Symbol: ROG, NASDAQ OTC-Symbol: RHHVF) in einer aktuellen Analyse unter die Lupe.Roche sorge weiterhin für positive Schlagzeilen. Nachdem der Pharma-Konzern jüngst eine Kooperation mit der DocMorris-Mutter Zur Rose im Bereich "Diabetes" angekündigt habe, kommuniziere das Schweizer Unternehmen heute frische Studien-Daten für die Untersuchung von Zellen - im Rahmen der Krebsvorsorge.Konkret würden die Ergebnisse der IMPACT-Studie sehr deutlich den Nutzen des sogenannten CINtec PLUS-Tests zeigen für Frauen mit erhöhtem Risiko, an Gebärmutterhalskrebs zu erkranken, so Roche. Jedes Jahr werde bei mehr als 604.000 Frauen weltweit Gebärmutterhalskrebs diagnostiziert. Mehr als die Hälfte davon sterbe an der Krankheit, habe es in der Mitteilung weiter geheißen. Verursacht werde Gebärmutterhalskrebs durch eine Infektion mit dem humanen Hochrisiko-Papillomavirus (HPV).Dass Roche gut im Geschäft sei, würden auch Analysten konstatieren. So habe etwa die Deutsche Bank jüngst ihre Kaufempfehlung für das Papier des Pharma-Riesen mit einem Kursziel von 425 Franken bestätigt. Nach der Vorgabe hätte der Titel noch rund 27 Prozent Luft nach oben, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 29.10.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Roche-Genussschein:L&S-Kurs Roche-Genussschein:332,3250 EUR -0,86% (29.10.2021, 12:48)