Börsenplätze Roche-Genussschein:



L&S-Kurs Roche-Genussschein:

304,50 EUR +0,43% (20.01.2020, 11:32)



SIX Swiss Exchange-Kurs Roche-Genussschein:

327,85 CHF -0,03% (20.01.2020, 11:17)



ISIN Roche-Genussschein:

CH0012032048



WKN Roche-Genussschein:

855167



Ticker-Symbol Roche-Genussschein:

RHO5



Kurzprofil Roche:



Roche (ISIN: CH0012032048, WKN: 855167, Ticker-Symbol: RHO5) mit Hauptsitz in Basel, Schweiz, ist eines der führenden Unternehmen im forschungsorientierten Gesundheitswesen. Es vereint die Stärken der beiden Geschäftsbereiche Pharma und Diagnostics und entwickelt als weltweit größtes Biotech-Unternehmen differenzierte Medikamente für die Onkologie, Immunologie, Infektionskrankheiten, Augenheilkunde und Neurowissenschaften. Roche ist auch der weltweit bedeutendste Anbieter von Produkten der In-vitro-Diagnostik und gewebebasierten Krebstests und ein Pionier im Diabetesmanagement. Medikamente und Diagnostika, welche die Gesundheit, die Lebensqualität und die Überlebenschancen von Patienten entscheidend verbessern, sind Ziel der Personalisierten Medizin, einem zentralen strategischen Ansatz von Roche.



Seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 1896 hat Roche über einen Zeitraum von mehr als hundert Jahren wichtige Beiträge zur Gesundheit in der Welt geleistet. Auf der Liste der unentbehrlichen Arzneimittel der Weltgesundheitsorganisation stehen 24 von Roche entwickelte Medikamente, darunter lebensrettende Antibiotika, Malariamittel und Chemotherapeutika. (20.01.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Roche-Analyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt den Genussschein des Schweizer Pharmaherstellers Roche (ISIN: CH0012032048, WKN: 855167, Ticker-Symbol: RHO5) unter die Lupe.Die Aktie von Roche steige und steige. Am Freitag vergangener Woche habe der Titel erneut deutlich zugelegt und bei 328,75 CHF ein neues Rekordhoch markiert. Das Papier des Pharmakonzerns habe dabei auch von einigen positiven Analystenkommentaren profitiert.Zum Beispiel habe die britische Investmentbank Barclays das Kursziel für Roche vor dem Start der Berichtssaison im europäischen Pharmasektor von 350 auf 365 CHF erhöht und das Votum auf "Overweight" belassen. Die Roche-Aktie bleibe sein "Top Pick", habe Analyst Emmanuel Papadakis in einer am Donnerstag veröffentlichten Studie geschrieben.Auch die Schweizer Bank Credit Suisse habe das Kursziel für Roche zuletzt erhöht: von 315 auf 340 CHF. Das Rating habe das Analystenhaus jedoch auf "Neutral" belassen. Das erhöhte Kursziel reflektiere den Wertzuwachs des europäischen Pharmasektors im Jahr 2019, habe Analyst Trung Huynh in einer in der vergangenen Woche vorgelegten Studie geschrieben.DER AKTIONÄR bleibt ebenfalls bei seiner positiven Einschätzung zu Roche und rate, die Gewinne laufen zu lassen. Seit der Empfehlung des AKTIONÄR im Mai 2018 liege das Papier inzwischen mehr als 60 Prozent in Front. Nicht zu verachten: Die anhaltend gute Dividendenausschüttung - die Rendite beträgt aktuell 2,8 Prozent, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 20.01.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link