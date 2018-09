Tradegate-Aktienkurs Roche-Aktie:

208,40 EUR +0,29% (26.09.2018, 09:06)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Roche-Aktie:

CHF 236,40 -0,25% (26.09.2018, 09:20)



ISIN Roche-Aktie:

CH0012032113



WKN Roche-Aktie:

851311



Ticker-Symbol Roche-Aktie:

RHO



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Roche-Aktie:

RO



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Roche-Aktie:

RHHBF



Kurzprofil Roche:



Roche (ISIN: CH0012032113, WKN: 851311, Ticker-Symbol: RHO, SIX Swiss Ex: RO, Nasdaq OTC-Symbol: RHHBF) mit Hauptsitz in Basel, Schweiz, ist eines der führenden Unternehmen im forschungsorientierten Gesundheitswesen. Es vereint die Stärken der beiden Geschäftsbereiche Pharma und Diagnostics und entwickelt als weltweit größtes Biotech-Unternehmen differenzierte Medikamente für die Onkologie, Immunologie, Infektionskrankheiten, Augenheilkunde und Neurowissenschaften. Roche ist auch der weltweit bedeutendste Anbieter von Produkten der In-vitro-Diagnostik und gewebebasierten Krebstests und ein Pionier im Diabetesmanagement. Medikamente und Diagnostika, welche die Gesundheit, die Lebensqualität und die Überlebenschancen von Patienten entscheidend verbessern, sind Ziel der Personalisierten Medizin, einem zentralen strategischen Ansatz von Roche.



Seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 1896 hat Roche über einen Zeitraum von mehr als hundert Jahren wichtige Beiträge zur Gesundheit in der Welt geleistet. Auf der Liste der unentbehrlichen Arzneimittel der Weltgesundheitsorganisation stehen 24 von Roche entwickelte Medikamente, darunter lebensrettende Antibiotika, Malariamittel und Chemotherapeutika. (26.09.2018/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Roche-Aktienanalyse von Aktienanalyst Stefan Schneider von Vontobel Research:Stefan Schneider, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharmagiganten die Roche AG (ISIN: CH0012032113, WKN: 851311, Ticker-Symbol: RHO, SIX Swiss Ex: RO, Nasdaq OTC-Symbol: RHHBF) weiterhin zu kaufen.Am 25. September habe Roche die Daten der Phase-3-Studie IMpower 133 präsentiert, bei der Tecentriq + Etoposide + Carboplatin vs. Carboplatin + Etoposide bei der Erstlinienbehandlung von ES-SCLC getestet worden seien. Der Behandlungsstandard für diese Patienten sei seit fast 40 Jahren nicht verändert worden. Mit Tecentriq sei das Gesamtüberleben um zwei Monate erhöht und die zwölfmonatige Überlebensrate auf 51,7% vs. 38,2% verbessert worden. Der mediane PFS habe sich auf 5,2 Monate vs. 4,3 Monate (p=0,017) belaufen. Ergebnisse von ORR und der mittleren Ansprechzeit hätten sich als ähnlich für die Aktivgruppe und die Kontrollgruppe erwiesen.Nach Ansicht des Analysten sei der Vorteil von zwei zusätzlichen Monaten mOS gering, aber die Reduktion des Sterberisikos um 30% sei klar klinisch relevant. Zudem sei dies vor dem Hintergrund zu betrachten, dass der Behandlungsstandard für diese Patienten seit Jahrzehnten nicht verbessert worden sei. Diese Ergebnisse würden eine bemerkenswerte Entwicklung darstellen.Roche habe bei der FDA bereits einen Zulassungsantrag für IMpower 133 eingereicht und arbeite daran, rasch eine weltweite Zulassung zu erreichen.Der Analyst rechne für Tecentriq im Bereich ED-SCLC momentan mit einem Spitzenumsatz von USD 970 Mio., risikobereinigt um 20%. Diese Zahl würde für Roche einen Marktanteil von 35% bedeuten, während Merck und AstraZeneca, die ca. neun Monate im Rückstand seien, zusammen auf 45% kämen. Diese Annahmen seien allerdings aufs Engste mit dem künftigen Geschäftsgang von Roches Konkurrenten und der Time-to-Market für den Wirkstoff verknüpft. Da die heutigen Ergebnisse in etwa seinen Erwartungen entsprechen würden, belasse der Analyst seine Prognosewerte vorerst unverändert.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Roche-Aktie: