Börsenplätze Roche-Genussschein:



LT Lang & Schwarz-Kurs Roche-Genussschein:

282,00 EUR +0,77% (12.04.2021, 10:39)



SIX Swiss Exchange-Kurs Roche-Genussschein:

309,15 CHF -0,16% (12.04.2021, 10:39)



ISIN Roche-Genussschein:

CH0012032048



WKN Roche-Genussschein:

855167



Ticker-Symbol Roche-Genussschein:

RHO5



Kurzprofil Roche:



Roche (ISIN: CH0012032048, WKN: 855167, Ticker-Symbol: RHO5, SIX Swiss Ex: ROG) mit Hauptsitz in Basel, Schweiz, ist ein globales Unternehmen mit Vorreiterrolle in der Erforschung und Entwicklung von Medikamenten und Diagnostika. Dank der Kombination von Pharma und Diagnostika unter einem Dach ist Roche führend in der personalisierten Medizin. Roche ist das größte Biotech-Unternehmen weltweit mit differenzierten Medikamenten für die Onkologie, Immunologie, Infektionskrankheiten, Augenheilkunde und Erkrankungen des Zentralnervensystems sowie auch der bedeutendste Anbieter von In-vitro-Diagnostika und gewebebasierten Krebstests und ein Pionier im Diabetesmanagement.



Seit der Gründung im Jahr 1896 erforscht Roche bessere Wege, um Krankheiten zu verhindern, zu erkennen und zu behandeln und leistet einen nachhaltigen Beitrag zur gesellschaftlichen Entwicklung. Zum Ziel des Unternehmens gehört es durch Kooperationen mit allen relevanten Partnern den Zugang von Patienten zu medizinischen Innovationen zu verbessern. Auf der Liste der unentbehrlichen Arzneimittel der Weltgesundheitsorganisation stehen heute mehr als 30 von Roche entwickelte Medikamente, darunter lebensrettende Antibiotika, Malariamittel und Krebsmedikamente. Ausgezeichnet wurde Roche zudem bereits das elfte Jahr in Folge als eines der nachhaltigsten Unternehmen innerhalb der Pharmabranche im Dow Jones Sustainability Index (DJSI). (12.04.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Roche-Analyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Analyse den Genussschein des Pharmakonzerns Roche AG (ISIN: CH0012032048, WKN: 855167, Ticker-Symbol: RHO5, SIX Swiss Ex: ROG) unter die Lupe.Gute News von der Behandlungsseite im Kampf gegen Corona: Der Pharmakonzern Roche habe zusammen mit seinem Partner Regeneron die gesteckten Studienziele mit einem Antikörper-Cocktail gegen das Corona-Virus erreicht. Laut den Studiendaten könne die Gabe einer Antikörper-Kombination aus Casirivimab und Imdevimab das Risiko symptomatischer Corona-Infektionen um etwa 81 Prozent verringern, wie der Schweizer Pharmakonzern Roche am Montag in Basel mitgeteilt habe. Bei Patienten mit symptomatischer Infektion hätten die Symptome demnach im Durchschnitt innerhalb einer Woche abgeklungen, verglichen mit drei Wochen in der Placebo-Gruppe. Unerwartete ernste Nebenwirkungen seien nicht aufgetreten.Bei der klinischen Studie der entscheidenden Phase 3 sei es darum gegangen, das Risiko und die Belastung durch Covid-19 bei Haushaltskontakten von Infizierten zu untersuchen. Rund 1.500 solche Kontakte hätten entweder das Antikörper-Präparat oder ein Placebo erhalten. Die Ergebnisse würden den Zulassungsbehörden so bald wie möglich überreicht, habe es geheißen. Den Antikörper-Cocktail habe Roche zusammen mit seinem Partner Regeneron entwickelt.Zuvor präsentierten Studienergebnissen zufolge könne die Antikörper-Kombination bei Risikopatienten mit Covid-19 das Risiko für einen schweren Verlauf oder Tod um 70 Prozent reduzieren. Die europäische Arzneimittelbehörde EMA prüfe das Präparat derzeit. In den USA habe das Mittel eine Notzulassung erhalten. Mit ihm sei unter anderem der frühere Präsident Donald Trump behandelt worden.Roche reagiere am Montagmorgen mit einem deutlichen Plus. "Der Aktionär" bleibe zuversichtlich, was die langfristige Entwicklung angehe. Die Pipeline sei sehr stark und könnte vor allem im kommenden Jahr einige News bereithalten. Zudem sei Roche ein verlässlicher Dividendenzahler. Derzeit betrage die Rendite 3,0 Prozent. Aus charttechnischer Sicht wäre die rasche Rückeroberung der 200-Tage-Linie wichtig. Auch bei der Aktie des US-Partners Regeneron wäre der Sprung über die 200-Tage-Linie wichtig. "Der Aktionär" erhoffe sich von dem Wert in Zukunft noch einiges. (Analyse vom 12.04.2021)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link