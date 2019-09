L&S-Aktienkurs Roche-Aktie:

Kurzprofil Roche:



Roche (ISIN: CH0012032113, WKN: 851311, Ticker-Symbol: RHO, SIX Swiss Ex: RO, Nasdaq OTC-Symbol: RHHBF) mit Hauptsitz in Basel, Schweiz, ist eines der führenden Unternehmen im forschungsorientierten Gesundheitswesen. Es vereint die Stärken der beiden Geschäftsbereiche Pharma und Diagnostics und entwickelt als weltweit größtes Biotech-Unternehmen differenzierte Medikamente für die Onkologie, Immunologie, Infektionskrankheiten, Augenheilkunde und Neurowissenschaften. Roche ist auch der weltweit bedeutendste Anbieter von Produkten der In-vitro-Diagnostik und gewebebasierten Krebstests und ein Pionier im Diabetesmanagement. Medikamente und Diagnostika, welche die Gesundheit, die Lebensqualität und die Überlebenschancen von Patienten entscheidend verbessern, sind Ziel der Personalisierten Medizin, einem zentralen strategischen Ansatz von Roche.



Seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 1896 hat Roche über einen Zeitraum von mehr als hundert Jahren wichtige Beiträge zur Gesundheit in der Welt geleistet. Auf der Liste der unentbehrlichen Arzneimittel der Weltgesundheitsorganisation stehen 24 von Roche entwickelte Medikamente, darunter lebensrettende Antibiotika, Malariamittel und Chemotherapeutika. (06.09.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Roche-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke von "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Pharmagiganten Roche AG (ISIN: CH0012032113, WKN: 851311, Ticker-Symbol: RHO, SIX Swiss Ex: RO, Nasdaq OTC-Symbol: RHHBF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Zum Ende der Handelswoche könnten die beiden Pharma-Schwergewichte Roche und Novartis mit erfreulichen Neuigkeiten aufwarten. Während Roche eine EU-Zulassung für den großen Hoffnungsträger Tecentriq erhalten habe, könne sich Novartis in den USA auf ein beschleunigtes Zulassungsverfahren für den Wirkstoff Capmatinib einstellen.Der Pharmakonzern Novartis habe von der amerikanischen Gesundheitsbehörde FDA den "Breakthrough"-Status für das Krebsmittel Capmatinib erhalten. Dabei gehe es um die Behandlung von Patienten mit fortgeschrittenem, nicht-kleinzelligem Lungenkrebs mit einer bestimmten Mutation (MET-Exon-14-Skipping), habe das Unternehmen mitgeteilt. Mit der "Breakthrough Therapy Designation" sichere die FDA einem Arzneimittel ein beschleunigtes Zulassungsverfahren zu. Novartis wolle den US-Zulassungsantrag für Capmatinib voraussichtlich im vierten Quartal 2019 einreichen.Capmatinib sei vor rund zehn Jahren von Incyte an Novartis auslizenziert worden. Im letzten Jahr habe "Der Aktionär" im Rahmen des ESMO-Meetings 2018 in München bereits auf das Potenzial des Krebswirkstoffes hingewiesen: "Im Fokus in München: Der Krebswirkstoff Capmatinib. "Der Aktionär" war live vor Ort, als die Daten präsentiert wurden. Bekommt Incyte und der Partner Novartis die Toxizität in den Griff, könnte der Wirkstoff eine neue Therapie-Option für bestimmte Lungenkrebs-Patienten werden."Die EU-Kommission habe den Krebswirkstoff Tecentriq des Schweizer Pharmakonzerns Roche für die Behandlung von zwei Lungenkrebsformen zugelassen. Das Mittel dürfte nun zur Erstbehandlung von Patienten mit einem nicht-kleinzelligen Lungenkarzinom eingesetzt werden, wie Roche am Freitag in Basel mitgeteilt habe. Zudem sei Tecentriq in Kombination mit Chemotherapie zur Erstbehandlung einer bestimmten Form von großflächigem, kleinzelligem Lungenkrebs (ES-SCLC) zugelassen worden. Tecentriq könne in den USA und der EU bereits zur Behandlung bestimmter Lungen-, Blasen- und Brustkrebsformen eingesetzt werden.Michel Doepke von "Der Aktionär" bleibt bei seiner Einschätzung für die zur Zeit eingeschränkt handelbaren Pharma-Titel: Beide defensiven Aktien gehören ins Langfrist-Depot! (Analyse vom 06.09.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Roche-Aktie: