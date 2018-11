SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Roche-Aktie:

Kurzprofil Roche:



Roche (ISIN: CH0012032113, WKN: 851311, Ticker-Symbol: RHO, SIX Swiss Ex: RO, Nasdaq OTC-Symbol: RHHBF) mit Hauptsitz in Basel, Schweiz, ist eines der führenden Unternehmen im forschungsorientierten Gesundheitswesen. Es vereint die Stärken der beiden Geschäftsbereiche Pharma und Diagnostics und entwickelt als weltweit größtes Biotech-Unternehmen differenzierte Medikamente für die Onkologie, Immunologie, Infektionskrankheiten, Augenheilkunde und Neurowissenschaften. Roche ist auch der weltweit bedeutendste Anbieter von Produkten der In-vitro-Diagnostik und gewebebasierten Krebstests und ein Pionier im Diabetesmanagement. Medikamente und Diagnostika, welche die Gesundheit, die Lebensqualität und die Überlebenschancen von Patienten entscheidend verbessern, sind Ziel der Personalisierten Medizin, einem zentralen strategischen Ansatz von Roche.



Seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 1896 hat Roche über einen Zeitraum von mehr als hundert Jahren wichtige Beiträge zur Gesundheit in der Welt geleistet. Auf der Liste der unentbehrlichen Arzneimittel der Weltgesundheitsorganisation stehen 24 von Roche entwickelte Medikamente, darunter lebensrettende Antibiotika, Malariamittel und Chemotherapeutika. (23.11.2018/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Roche-Aktienanalyse von Analyst Stefan Schneider von Vontobel Research:Stefan Schneider, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Pharmagiganten die Roche AG (ISIN: CH0012032113, WKN: 851311, Ticker-Symbol: RHO, SIX Swiss Ex: RO, Nasdaq OTC-Symbol: RHHBF).Tecentriq: Roche habe den Zulassungsantrag für IMmotion 151 (Tecentriq + Avastin zur 1L-Behandlung von PD-L1-pos. Patienten mit Nierenzellkarzinom) in den USA und der EU zurückgezogen. Erklärt worden sei dies mit dem Bedarf nach weiteren OS-Daten (derzeit erhoben) und den starken Ergebnissen, die jüngst von Merck und BMS veröffentlicht worden seien. Schneider entferne daher diese Indikation aus seinem Modell (Spitzenumsatz: CHF 0,9 Mrd., PoS: 80%). Stattdessen habe der Analyst Tecentriq + Avastin zur 1L-Behandlung von hepatozellulärem Karzinom (HCC) in sein Modell aufgenommen. Dies aufgrund der vielversprechenden Daten, die für diese Kombination vorliegen würden (2018). Schneider sei überzeugt, dass sich aufgrund der hohen Vaskularisierung des HCC mit der Avastin-Kombination gute klinische Ergebnisse erzielen lassen würden. Er schätze den Spitzenumsatz auf USD 1 Mrd. (PoS: 40%).Chorea Huntington (HD): Schneider habe hier den Wirkstoff HTT-ASO in sein Modell aufgenommen (Spitzenumsatz: CHF 2,5 Mrd., PoS: 40%). Chorea Huntington sei eine neurodegenerative Erbkrankheit, die nur begrenzt behandelbar sei. Roche habe die Lizenz für das Antisense-Medikament HTTASO im Dezember 2017 von IONIS erworben. Die Daten aus Phase-II/III-Studien würden eine durchschnittl. Reduktion des mHTT-Proteins, die mit verbesserten Werten bei HD-Tests korreliere, von ca. 40% zeigen. Der Impfstoff habe sich als sicher und gut verträglich erwiesen.Die oben genannten Änderungen und die Entfernung der letzten 20%igen Risikobereinigung in Bezug auf Hemlibra für Patienten ohne Inhibitoren nach der jüngsten US-Zulassung würden zu einem neuen Kursziel von CHF 283 (zuvor: CHF 278) führen. Der nächste Impulsgeber für die Roche-Aktie sei das PDUFA-Datum für IMpower 150 (Tecentriq + Chemo + Avastin bei 1L NSCLC) am 5. Dezember. Am 5. September habe die FDA das Zulassungsverfahren um 3 Monate verzögert. In seinem Modell setze der Analyst für dieses mögliche Geschäftsfeld einen Spitzenumsatz von CHF 1,6 Mrd. an (PoS: 80%).Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Roche-Aktie:Börse Stuttgart-Aktienkurs Roche-Aktie:215,40 EUR -0,28% (23.11.2018, 10:05)