Börsenplätze Roche-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Roche-Aktie:

192,50 EUR -1,23% (25.06.2018, 17:35)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Roche-Aktie:

221,20 CHF -1,07% (25.06.2018, 17:30)



ISIN Roche-Aktie:

CH0012032113



WKN Roche-Aktie:

851311



Ticker-Symbol Roche-Aktie:

RHO



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Roche-Aktie:

RO



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Roche-Aktie:

RHHBF



Kurzprofil Roche:



Roche (ISIN: CH0012032113, WKN: 851311, Ticker-Symbol: RHO, SIX Swiss Ex: RO, Nasdaq OTC-Symbol: RHHBF) mit Hauptsitz in Basel, Schweiz, ist eines der führenden Unternehmen im forschungsorientierten Gesundheitswesen. Es vereint die Stärken der beiden Geschäftsbereiche Pharma und Diagnostics und entwickelt als weltweit größtes Biotech-Unternehmen differenzierte Medikamente für die Onkologie, Immunologie, Infektionskrankheiten, Augenheilkunde und Neurowissenschaften. Roche ist auch der weltweit bedeutendste Anbieter von Produkten der In-vitro-Diagnostik und gewebebasierten Krebstests und ein Pionier im Diabetesmanagement. Medikamente und Diagnostika, welche die Gesundheit, die Lebensqualität und die Überlebenschancen von Patienten entscheidend verbessern, sind Ziel der Personalisierten Medizin, einem zentralen strategischen Ansatz von Roche.



Seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 1896 hat Roche über einen Zeitraum von mehr als hundert Jahren wichtige Beiträge zur Gesundheit in der Welt geleistet. Auf der Liste der unentbehrlichen Arzneimittel der Weltgesundheitsorganisation stehen 24 von Roche entwickelte Medikamente, darunter lebensrettende Antibiotika, Malariamittel und Chemotherapeutika. (26.06.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





München (www.aktiencheck.de) - Roche-Aktienanalyse der Bank Vontobel Europe AG:Der Baseler Pharmakonzern Roche (ISIN: CH0012032113, WKN: 851311, Ticker-Symbol: RHO, SIX Swiss Ex: RO, Nasdaq OTC-Symbol: RHHBF) will für den noch nicht in ihrem Besitz befindlichen 43,5 prozentigen Anteil an FMI Milliarden auf den Tisch legen und erneut ins Krebsgeschäft investieren, so die Bank Vontobel Europe AG in einer aktuellen Veröffentlichung.FMI sei zuständig für die Entwicklung von Tests, mit denen Ärzte das genetische Profil von Tumoren analysieren und somit die bestmögliche Behandlungsform bestimmen könnten.Bereits 2015 sei Roche bei FMI eingestiegen. Damals habe der Konzern 50 Dollar je Aktie bezahlt. Nun würden für die verbleibenden Anteile beinahe das Dreifache - 137 Dollar je Aktie in bar - geboten. Gemäß dem Leiter der Roche Pharmasparte, Daniel O'Day, sei die Übernahme ein wichtiger Schritt für die Strategie, die Roche im Bereich personalisierte Medizin verfolge. Qualitativ hochstehende Genomanalysen, wie sie von FMI angeboten würden, seien ein Schlüsselelement für die Entwicklung von neuen Krebstherapien und den Zugang zu diesen.Roche verfüge als einer der führenden Anbieter von Geräten für die moderne medizinische Diagnostik und weltgrößter Produzent von Krebsmedikamenten über die notwenigen Kapazitäten, um die Lösungen von FMI einem breiten Patientenkreis zur Verfügung zu stellen. Der gesamte Markt, in dem FMI positioniert sei, würden Analysten derzeit auf ca. 4 Milliarden Dollar beziffern.Zu den größten Konkurrenten würden die Diagnostikfirmen Myriad, Genomic Health und Invitae zählen. Aufgrund der Dynamik, die im Geschäft mit den Medikamenten gegen Krebs herrsche, seien substanzielle Wachstumsraten zu erwarten. Marktbeobachter des Informationsdienstleisters Quintiles IMS würden damit rechnen, dass allein bis 2021 die globalen Ausgaben für Krebstherapien jährlich um 9 bis 12% auf 120 bis 135 Milliarden Dollar steigen würden.Bei der nun vollständigen Übernahme von FMI seien Analysten und Anleger zuversichtlich, dass die Chancen die Risiken offenbar überwiegen würden. Der Schweizer Pharmakonzern belasse die Mitarbeiter von FMI bei ihren innovativen Tätigkeiten an der langen Leine. Gemäß O'Day werde man auch die Autonomie der Firma bewahren und die Kundenbeziehungen, die sich über eine Vielzahl von Pharmaunternehmen erstrecken würden, sollten im bisherigen Rahmen weitergeführt werden.Die Roche-Aktie werde aktuell bei EUR 188,64 (21.06.2018) gehandelt. Das Jahreshoch habe bei EUR 235,82 (23.06.2017), das Jahrestief bei EUR 178,62 (08.06.2018) gelegen. Bei Bloomberg würden 15 Analysten die Aktie auf "kaufen", elf auf "halten" und sechs Analysten auf "verkaufen" setzen. Bloomberg-Analysten würden aktuell ein Zwölf-Monats-Kursziel von EUR 217,78 setzen. (Analyse vom 22.06.2018).Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link