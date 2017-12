SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Roche-Aktie:

Kurzprofil Roche:



Roche (ISIN: CH0012032113, WKN: 851311, Ticker-Symbol: RHO, SIX Swiss Ex: RO, Nasdaq OTC-Symbol: RHHBF) mit Hauptsitz in Basel, Schweiz, ist eines der führenden Unternehmen im forschungsorientierten Gesundheitswesen. Es vereint die Stärken der beiden Geschäftsbereiche Pharma und Diagnostics und entwickelt als weltweit größtes Biotech-Unternehmen differenzierte Medikamente für die Onkologie, Immunologie, Infektionskrankheiten, Augenheilkunde und Neurowissenschaften. Roche ist auch der weltweit bedeutendste Anbieter von Produkten der In-vitro-Diagnostik und gewebebasierten Krebstests und ein Pionier im Diabetesmanagement. Medikamente und Diagnostika, welche die Gesundheit, die Lebensqualität und die Überlebenschancen von Patienten entscheidend verbessern, sind Ziel der Personalisierten Medizin, einem zentralen strategischen Ansatz von Roche.



Seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 1896 hat Roche über einen Zeitraum von mehr als hundert Jahren wichtige Beiträge zur Gesundheit in der Welt geleistet. Auf der Liste der unentbehrlichen Arzneimittel der Weltgesundheitsorganisation stehen 24 von Roche entwickelte Medikamente, darunter lebensrettende Antibiotika, Malariamittel und Chemotherapeutika. (22.12.2017/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Roche-Aktienanalyse von Aktienanalyst Stefan Schneider von Vontobel Research:Stefan Schneider, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die Aktie des Pharmagiganten die Roche AG (ISIN: CH0012032113, WKN: 851311, Ticker-Symbol: RHO, SIX Swiss Ex: RO, Nasdaq OTC-Symbol: RHHBF).Roche habe angekündigt, es wolle in einer reinen Bartransaktion Ignyta für USD 27 je Aktie kaufen. Dies entspreche einem Aufschlag von 74% gegenüber dem Schlusskurs von Ignyta vom 21. Dezember bzw. einem Gesamtpreis von USD 1,7 Mrd. Die Verwaltungsräte beider Unternehmen hätten die Übernahme einstimmig genehmigt.Ignytas am weitesten fortgeschrittenes Molekül Entrectinib sei ein oral bioverfügbarer, im Zentralnervensystem (ZNS) aktiver Tyrosinkinase-Inhibitor, der gegen Tumore mit ROS1- oder NTRK-Fusionen entwickelt werde. Die jüngsten Zwischendaten der Phase-2-Studie hätten eine Gesamtansprechrate (ORR) von 78% bei Patienten mit ROS1+ NSCLC gezeigt, darunter auch ein vollständiges und dauerhaftes Ansprechen bei Patienten mit einer ZNS-Erkrankung. Das geschätzte mPFS habe 29,6 Monate und die mittlere Ansprechzeit (mDOR) 28,6 Monate betragen. Dies sei ein positives Ergebnis gegenüber Crizotinib von Pfizer mit einer ORR von 72%, einer mDOR von 18,3 Monaten und einer begrenzten ZNS-Aktivität. Sollte die laufende Phase-2-Studie erfolgreich sein, würde dies eine duale NDA-Zulassung im 2H18 unterstützen.Die heutige Ankündigung sei von Interesse, denn sie erweitere das Onkologiegeschäft von Roche - dies gelte vor allem für die kontinuierlichen Bemühungen des Unternehmens, Krebsarten mit spezifischen Mutationen durch Präzisionsmedikamente zu behandeln, die Hand in Hand mit der Diagnostik wirken würden. Erst im November habe Roche die Zulassung für ihr hochselektives orales ZNS-wirksames Medikament Alecensa zur Behandlung von Patienten mit ALK-positivem NSCLC erhalten. Entrectinib würde diese Bemühungen ergänzen.Börsenplätze Roche-Aktie:Xetra-Aktienkurs Roche-Aktie:210,80 EUR -0,07% (22.12.2017, 09:43)